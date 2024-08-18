«Тут я поняла, что такое начало схваток»: Мусульбес о том, как родила дочку с весом 4100 — крупненькая
Татьяна Мусульбес. Фото: соцсети
Экс-участница проекта «Дом-2» не стала отказываться от анестезии, чтобы переждать острые схватки.
26-летняя Татьяна Мусульбес никак не ожидала, что день родов настанет так быстро. До назначенной даты было еще достаточно времени. Жена Романа Капаклы с нетерпением ожидала момента, когда она увидит свою малышку. Кстати, поклонники подмечали, что за время первой беременности экс-участница проекта «Дом-2» прилично набрала в весе, причиной тому были и отеки.
Мусульбес с день родов едва не перепутала настоящие схватки с тренировочными, которые становились все регулярнее. При этом особой сильной боли она не ощущала, но назвать все происходящее чем-то приятным, явно не могла. В какой-то момент она поняла, что нужно ехать в роддом. И в час ночи Мусульбес поступила в больницу. Страшно ей не было.
«Тут я поняла, что такое начало схваток. Я терпела столько, сколько могла. Но через два с половиной часа попросила эпидуралку и дальше все пошло, как по маслу», — призналась Татьяна Мусульбес.
После родов новоиспеченной маме дали отоспаться. Свою малышку, которая родилась достаточно крупненькой, весом 4100 граммов, Татьяна Мусульбес увидела только на следующее утро. Жена Романа Капаклы подметила, что мечтает завести еще одного малыша.