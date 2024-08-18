«Тут я поняла, что такое начало схваток»: Мусульбес о том, как родила дочку с весом 4100 — крупненькая

26-летняя Татьяна Мусульбес никак не ожидала, что день родов настанет так быстро. До назначенной даты было еще достаточно времени. Жена Романа Капаклы с нетерпением ожидала момента, когда она увидит свою малышку. Кстати, поклонники подмечали, что за время первой беременности экс-участница проекта «Дом-2» прилично набрала в весе, причиной тому были и отеки.

Мусульбес с день родов едва не перепутала настоящие схватки с тренировочными, которые становились все регулярнее. При этом особой сильной боли она не ощущала, но назвать все происходящее чем-то приятным, явно не могла. В какой-то момент она поняла, что нужно ехать в роддом. И в час ночи Мусульбес поступила в больницу. Страшно ей не было.

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«Тут я поняла, что такое начало схваток. Я терпела столько, сколько могла. Но через два с половиной часа попросила эпидуралку и дальше все пошло, как по маслу», — призналась Татьяна Мусульбес .