Рома Капаклы случайно раскрыл имя дочери от Тани Мусульбес: «Никакой теперь интриги, ее имя Ела»
Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес с дочкой. Фото: соцсети Романа Капаклы
Роман Капаклы случайно выдал свой секрет, когда похвастался, что малышка уже сказала первое слово.
Роман Капаклы уже несколько лет состоит в отношениях с Татьяной Мусульбес. Несмотря на то, что их роман начался с интрижки, потом они сыграли свадьбу. В этом году у пары случилось радостное событие. 9 августа на свет появилась их дочка. Татьна Мусульбес родила здоровую девочку весом больше 4 кг. Теперь бывшая участница «Дома-2» наслаждается материнством.
К слову, Роман Капаклы тоже не отстает. Он встает кормить наследницу из бутылочки и возится с ней, когда она не спит. 22 августа пара поделилась кадрами с малышкой. Татьяна Мусульбес держала крошку на руках, нарядив в боди.
«Что бы вы просто понимали, сейчас Ела знаете что сказала? «Папа!» — похвастался Роман Капаклы.
Пара стала говорить, что их счастью нет предела. Только потом Роман Капаклы понял, что раскрыл секрет.
«Блин, вы услышали имя дочки. Никакой теперь интриги, ее имя Ела….Ела Романовна», — написал Роман Капаклы в телеграм-канале.
Не исключено, что малышке ее родители дали имя Ева. Но об этом они расскажут позднее.
Поклонники очень удивились. Многие надеются, что им послышалось и малышку зову Ева или Элла. Однако Капаклы, по всей видимости, не шутил. Ранее другая экс-участница «Дома-2» Алиана Устиненко назвали дочку Винолина.