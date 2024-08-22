Рома Капаклы случайно раскрыл имя дочери от Тани Мусульбес: «Никакой теперь интриги, ее имя Ела»

Роман Капаклы уже несколько лет состоит в отношениях с Татьяной Мусульбес . Несмотря на то, что их роман начался с интрижки, потом они сыграли свадьбу. В этом году у пары случилось радостное событие. 9 августа на свет появилась их дочка. Татьна Мусульбес родила здоровую девочку весом больше 4 кг. Теперь бывшая участница «Дома-2» наслаждается материнством.

К слову, Роман Капаклы тоже не отстает. Он встает кормить наследницу из бутылочки и возится с ней, когда она не спит. 22 августа пара поделилась кадрами с малышкой. Татьяна Мусульбес держала крошку на руках, нарядив в боди.

«Что бы вы просто понимали, сейчас Ела знаете что сказала? «Папа!» — похвастался Роман Капаклы .

Пара стала говорить, что их счастью нет предела. Только потом Роман Капаклы понял, что раскрыл секрет.

«Блин, вы услышали имя дочки. Никакой теперь интриги, ее имя Ела….Ела Романовна», — написал Роман Капаклы в телеграм-канале.

Не исключено, что малышке ее родители дали имя Ева. Но об этом они расскажут позднее.