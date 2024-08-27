«Одеваться умеете?»: в Сети истерика из-за внешнего вида Мусульбес и Капаклы на выписке новорожденной дочери

Татьяна Мусульбес. Фото: соцсети Татьяны Мусульбес

Пользователи обсудили внешний вид Татьяны Мусульбес и Романа Капаклы, а также напомнили им в очередной раз о бумеранге.

На днях молодые родители, бывшие участники «Дома-2» Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес поделились трогательным видео. Кадры запечатлели нежные моменты выписки Татьяны Мусульбес с новорожденной дочкой из клиники.

Выписка было совершенно не пафосной. Роман Капаклы просто приехал в роддом на недавно купленной BMV и забрал Татьяну Мусульбес с малышкой домой. Там пару ждали друзья по проекту Ирина Пинчук и Арай Чобанян. Особняк, который арендуют Татьяна Мусульбес и Роман Капаклы, был роскошно украшен цветами и воздушными шарами.

На видео Таня и Рома выглядят невероятно счастливыми людьми. Правда, не все подписчики сумели порадоваться за влюбленных, ставших родителями.

Некоторые сосредоточились на внешнем виде Татьяны Мусульбес и Романа Капаклы, которые на выписку оделись по-спортивному. Кое-кто напомним молодым родителям о бумеранге за обманутую жену Марину Африкантову.

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Татьяна Мусульбес и Роман Капаклы с новорожденной дочкой на выписке. Фото: скрин видео соцсети Татьяны Мусульбес

«Поздравляю, конечно, все дела. А вы элегантно и красиво одеваться умеете или вы чисто на острове живете — майки, шорты и так далее», — поинтересовалась anastasiakhripuchkina.

«Странно только одно — что она сама открыла дверь в машину. А так, все красиво, поздравляю», — высказалась 1_ella.

«Так уютно, и у Тани так светятся глаза от радости. И Рома умеет любить. Дай бог вам счастья», — пожелала iva_97_.

«Пусть с вашей дочуркой такая же история будет, чтобы ее муж страстно впился в другую и не смог развестись и быть честным», — напомнила о бумеранге yevjnmor.

«Вот так вот полежала 15 минут, что аж дочка родилась! Учитесь девочки! А на самом деле, бумеранг в этой жизни все же есть!» — напомнила vasilisa_7258.

«Без фотошопа выглядит килограмм на 20 больше», — заподозрила Таню Мусульбес yu.li048.

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