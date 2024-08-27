«Одеваться умеете?»: в Сети истерика из-за внешнего вида Мусульбес и Капаклы на выписке новорожденной дочери

На днях молодые родители, бывшие участники «Дома-2» Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес поделились трогательным видео. Кадры запечатлели нежные моменты выписки Татьяны Мусульбес с новорожденной дочкой из клиники.

Выписка было совершенно не пафосной. Роман Капаклы просто приехал в роддом на недавно купленной BMV и забрал Татьяну Мусульбес с малышкой домой. Там пару ждали друзья по проекту Ирина Пинчук и Арай Чобанян. Особняк, который арендуют Татьяна Мусульбес и Роман Капаклы , был роскошно украшен цветами и воздушными шарами.

На видео Таня и Рома выглядят невероятно счастливыми людьми. Правда, не все подписчики сумели порадоваться за влюбленных, ставших родителями.

Некоторые сосредоточились на внешнем виде Татьяны Мусульбес и Романа Капаклы , которые на выписку оделись по-спортивному. Кое-кто напомним молодым родителям о бумеранге за обманутую жену Марину Африкантову .