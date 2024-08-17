Густые волосы, пухлые щечки: Рома Капаклы показал малютку-дочку от Тани Мусульбес — яркая брюнетка
Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес с новорожденной дочкой. Фото: соцсети Романа Капаклы
Экс-участник «Дома-2» Роман Капаклы не может надышаться на новорожденную лапочку-дочку.
Бывший участник «Дома-2» Роман Капаклы растворяется в любви и нежности к новорожденной дочери от Татьяны Мусульбес. Он сам кормит дочку из бутылочки, постоянно носит ее на руках, меняет подгузники, словом, ведет себя, как нормальный отец.
Роман Капаклы признается, что чувствует себя очень счастливым в роли молодого папаши. В микроблоге он то и дело размещает фото и видео с участием новорожденной дочери.
На этот раз Роман Капаклы поделился уже ставшими архивными кадрами из клиники, где его с Татьяной Мусульбес дочка появилась на свет. Он сидит на стуле и держит на руках малютку. В кадре видны темные волоски девочки и пухлые щечки. Очевидно, что, как и ее родители, малютка яркая брюнетка.