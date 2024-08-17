Густые волосы, пухлые щечки: Рома Капаклы показал малютку-дочку от Тани Мусульбес — яркая брюнетка

Бывший участник «Дома-2» Роман Капаклы растворяется в любви и нежности к новорожденной дочери от Татьяны Мусульбес . Он сам кормит дочку из бутылочки, постоянно носит ее на руках, меняет подгузники, словом, ведет себя, как нормальный отец.

Роман Капаклы признается, что чувствует себя очень счастливым в роли молодого папаши. В микроблоге он то и дело размещает фото и видео с участием новорожденной дочери.

На этот раз Роман Капаклы поделился уже ставшими архивными кадрами из клиники, где его с Татьяной Мусульбес дочка появилась на свет. Он сидит на стуле и держит на руках малютку. В кадре видны темные волоски девочки и пухлые щечки. Очевидно, что, как и ее родители, малютка яркая брюнетка.