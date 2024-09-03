Лиза Арзамасова поделилась кадрами с новорожденной дочкой Лией

Лиза Арзамасова уже давно стала известной персоной. Она продолжает сниматься в кино и играть в театре. Но не так давно актриса ушла в декретный отпуск. Даже на девятом месяце беременности она продолжала работать. А 8 августа у нее родилась дочка Лия. Рядом с ней был Илья Авербух , который не скрывал счастья. Примечательно, что Лиза провела в роддоме шесть дней. Потом муж забрал ее вместе с малышкой. Звезда была растрогана до слез.

Теперь Лиза привыкает к тому, что у нее дома грудной ребенок. Она уже выходила в свет , поразив всех своей постройневшей фигурой. Также актриса старается проводить время с семьей. На днях она показала редкие кадры с дочкой. Артистка запечатлела ножки девочки, гладя их рукой.