Лиза Арзамасова поделилась кадрами с новорожденной дочкой Лией
Лиза Арзамасова. Фото: Global Look Press
Лиза Арзамасова выложила редкие кадры с малышкой, которой всего несколько недель от роду.
Лиза Арзамасова уже давно стала известной персоной. Она продолжает сниматься в кино и играть в театре. Но не так давно актриса ушла в декретный отпуск. Даже на девятом месяце беременности она продолжала работать. А 8 августа у нее родилась дочка Лия. Рядом с ней был Илья Авербух, который не скрывал счастья. Примечательно, что Лиза провела в роддоме шесть дней. Потом муж забрал ее вместе с малышкой. Звезда была растрогана до слез.
Теперь Лиза привыкает к тому, что у нее дома грудной ребенок. Она уже выходила в свет, поразив всех своей постройневшей фигурой. Также актриса старается проводить время с семьей. На днях она показала редкие кадры с дочкой. Артистка запечатлела ножки девочки, гладя их рукой.
Примечательно, что ранее Арзамасова случайно выложила кадры с выписки из роддома, где наряжала малышку. Тогда она показала ее лицо. Поклонники уверены, что Лия вырастет красавицей, как мама. Помогает ей растить кроху ее мама Юлия. Она нянчилась с внуком Львом ранее.