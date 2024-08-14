Лиза Арзамасова случайно показала лицо своей новорожденной дочки в день выписки

Лиза Арзамасова уже давно стала известной персоной. В 29 лет она добилась больших успехов в карьере. Недавно актриса объявила, что беременна. При этом она продолжала работать, а вот ездить на гастроли с Ильей Авербухом артистка не могла, так как ей запретили врачи.

И вот 8 августа в роддоме в Москве она родила долгожданную дочку . Малышка получила имя Лия. Почти неделю звезда сериала «Папины дочки» провела в роддоме. По слухам, она пережила кесарево сечение, поэтому ее долго не выписывали.