Лиза Арзамасова случайно показала лицо своей новорожденной дочки в день выписки
Лиза Арзамасова. Фото: соцсети Лизы Арзамасовой
Жена Ильи Авербуха в особенный день растерялась и выложила личные кадры в Сеть.
Лиза Арзамасова уже давно стала известной персоной. В 29 лет она добилась больших успехов в карьере. Недавно актриса объявила, что беременна. При этом она продолжала работать, а вот ездить на гастроли с Ильей Авербухом артистка не могла, так как ей запретили врачи.
И вот 8 августа в роддоме в Москве она родила долгожданную дочку. Малышка получила имя Лия. Почти неделю звезда сериала «Папины дочки» провела в роддоме. По слухам, она пережила кесарево сечение, поэтому ее долго не выписывали.
Накануне Лиза сообщила, что с ней все в порядке. Она отметила, что постепенно вернется к привычному ритму жизни. А 14 августа состоялась выписка. К ней приехали Илья Авербух, который взял с собой сына Льва. Мальчику в этот день исполнилось три года. Приехал даже сын фигуриста от первого брака Мартин. Арзамасова предстала в платье свободного кроя с рюшами. Она едва сдерживала слезы. малышка была в розовом костюмчике с кружевами.
Авербух взял на руки Лию. Он не переставал улыбаться. Вся больница стояла на ушах. Врачи из окон выкрикивали поздравления. Примечательно, что Арзамасова показала лицо крохи. Она оказалась очень похожа на свою маму. Кадры умилили пользователей сети.
Потом актриса призналась, что опубликовала фото и видео случайно. По всей видимости, ее так переполняли эмоции, что она отправила личные кадры в Сеть.