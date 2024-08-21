Лиза Арзамасова высказалась о переменах после рождения дочки: «Начинаем учиться жить по-новому»

Лиза Арзамасова. Фото: Global Look Press

Жена Ильи Авербуха вышла на связь после выписки из роддома.

Лиза Арзамасова уже давно стала известной персоной. Она продолжает сниматься в кино. Но этим летом актриса сделала паузу в карьере, так как забеременела. Вместе с Ильей Авербухом она готовилась к этому событию. У пары уже растет сын Лев, которому недавно исполнилось три года. А 8 августа у них появилась дочка. Влюбленные назвали ее Лия. Почти неделю артистка находилась в роддоме, а потом Авербух забрал ее вместе с малышкой домой.

Теперь Лиза наслаждается материнством. Она стала редко делать публикации в соцсетях, но накануне вышла на связь. Она призналась, что у нее жизнь заиграла новыми красками.

«Восстанавливаюсь потихоньку, напитываюсь солнцем, красками августа, терпким вкусом спелых яблок — особенно сегодня, словами поддержки от близких — всегда. Все еще витаю в облаках, немного в расфокусе мысли, для физической формы еще нужно побольше времени, но уже сейчас стараюсь войти в новый образ жизни с полной отдачей», — написала она.

Лиза Арзамасова с дочкой. Фото: соцсети Лизы Арзамасовой

Позже Лиза выложила кадры, на которых предстала с дочкой на руках во время выписки. Она также показала фото, на котором ведет мероприятие. Актриса отметила, что пока она наслаждается моментом, а потом у нее снова будет много работы.

«Мы только-только начинаем учиться жить по-новому. Ну а как иначе? Каждый новый член семьи приносит в повседневность новые правила и новые заботы», — отметила звезда.

Также жена Авербуха пояснила, что на нее особым образом повлияло то, что теперь у нее есть дочка. Арзамасова призналась, что стала еще более чувствительной и плаксивой. Она добавила, что материнство круто меняет жизнь. По ее словам, ни работа, ни другие достижения никогда не сравнятся с рождением детей. Актриса к этому относится особенно трепетно.

«Я всему умиляюсь, готова расплакаться самыми сладкими слезами от любой милой ерунды и думаю, что никакая работа, никакие карьерные победы не могут принести в жизнь женщины больше счастья и восторга, чем наше продолжение в детках… Это удивительные переживания», — добавила артистка.

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