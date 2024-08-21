Лиза Арзамасова высказалась о переменах после рождения дочки: «Начинаем учиться жить по-новому»

Лиза Арзамасова уже давно стала известной персоной. Она продолжает сниматься в кино. Но этим летом актриса сделала паузу в карьере, так как забеременела. Вместе с Ильей Авербухом она готовилась к этому событию. У пары уже растет сын Лев, которому недавно исполнилось три года. А 8 августа у них появилась дочка . Влюбленные назвали ее Лия. Почти неделю артистка находилась в роддоме, а потом Авербух забрал ее вместе с малышкой домой.

Теперь Лиза наслаждается материнством. Она стала редко делать публикации в соцсетях, но накануне вышла на связь. Она призналась, что у нее жизнь заиграла новыми красками.