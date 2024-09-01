Арзамасова похвасталась стройной фигурой после вторых родов на презентации нового сезона СТС
Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: Global Look Press
Звезда ситкома «Папины дочки» появилась на презентации нового сезона телеканала СТС.
Лиза Арзамасова, которая только три недели назад стала мамой во второй раз, посетила презентацию нового сезона телеканала СТС, удивив присутствующих своей стройностью. Многие задались вопросом: как актрисе из ситкома «Папины дочки» удалось так быстро прийти в дородовую форму, словно она и вовсе не была в декрете. От постановщика ледовых шоу Илья АвербухаЛиза Арзамасова родила дочку Лию, у пары также есть сын Левушка. В беседе с сайтом Teleprogramma.org имидж-дизайнер Елена Юрина прокомментировала стильный образ Елизаветы, подметив, что та заметно постройнела.
«Лиза Арзамасова выглядит великолепно всего 20 дней после родов. Ее выбор образа демонстрирует идеальное чувство стиля — приталенное платье подчеркивает ее талию и стройные ноги, а открытые туфли на каблуке визуально удлиняют и подтягивают силуэт. Это образ настоящей уверенной в себе женщины, которая умело использует свои природные данные, чтобы выглядеть элегантно и привлекательно. Определенно, Лиза Арзамасова блестяще вернулась в форму после родов и демонстрирует пример стильного и гармоничного внешнего вида молодой мамы, напоминая прекрасную Шарлотту из «Секса в большом городе», - говорит имидж-стилист.