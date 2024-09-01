Арзамасова похвасталась стройной фигурой после вторых родов на презентации нового сезона СТС

Лиза Арзамасова , которая только три недели назад стала мамой во второй раз, посетила презентацию нового сезона телеканала СТС, удивив присутствующих своей стройностью. Многие задались вопросом: как актрисе из ситкома «Папины дочки» удалось так быстро прийти в дородовую форму, словно она и вовсе не была в декрете. От постановщика ледовых шоу Илья Авербуха Лиза Арзамасова родила дочку Лию, у пары также есть сын Левушка. В беседе с сайтом Teleprogramma.org имидж-дизайнер Елена Юрина прокомментировала стильный образ Елизаветы, подметив, что та заметно постройнела.

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