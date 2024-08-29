Лиза Арзамасова впервые вышла в свет после родов, оставив новорожденную дочку Лию с бабушкой

Лиза Арзамасова. Фото: соцсети Лизы Арзамасовой

Жена Ильи Авербуха появилась на открытии нового сезона СТС.

Лиза Арзамасова в этом году снова стала мамой. Еще весной она рассекретила свою беременность. Илья Авербух не скрывал своего счастья. Он планировал завести еще одного ребенка. Летом у фигуриста было много гастролей. Однако ему удалось быть рядом с женой в самый ответственный момент. У пары родилась дочка, которую они назвали Лией. Примечательно, что спустя почти неделю актриса оказалась дома. Она успела вернуться ко дню рождения сына Льва, которому исполнилось три годика.

А 28 августа Лиза впервые вышла в свет после родов. Она появилась на открытии нового сезона СТС. Актриса облачилась в белое романтичное платье с юбкой-колоколом. Эффектный силуэтный наряд подчеркнул ее стройность.

Лиза Арзамасова вышла в свет. Фото: Борис КУДРЯВОВ / КП

Звезда «Папиных дочек» находилась в отличном настроении. Она призналась, что увидела много знакомых лиц. Артистка призывала москвичей выходить гулять и наслаждаться теплой погодой. Лиза призналась, что оставила малышку Лию с бабушкой. Мама актрисы Юлия регулярно ей помогает с детьми. Многие были восхищены тем, что Арзамасова за 20 дней вернулась в форму и смогла похвастаться тонкой талией.

На мероприятии также отметились: Эвелина Бледанс, актеры Никита Панфилов, Владимир Зайцев, стилист Александр Рогов, певица Анна Калашникова и другие известные персоны.

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