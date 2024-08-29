Лиза Арзамасова впервые вышла в свет после родов, оставив новорожденную дочку Лию с бабушкой

Лиза Арзамасова в этом году снова стала мамой. Еще весной она рассекретила свою беременность. Илья Авербух не скрывал своего счастья. Он планировал завести еще одного ребенка. Летом у фигуриста было много гастролей. Однако ему удалось быть рядом с женой в самый ответственный момент. У пары родилась дочка, которую они назвали Лией. Примечательно, что спустя почти неделю актриса оказалась дома. Она успела вернуться ко дню рождения сына Льва , которому исполнилось три годика.

А 28 августа Лиза впервые вышла в свет после родов. Она появилась на открытии нового сезона СТС. Актриса облачилась в белое романтичное платье с юбкой-колоколом. Эффектный силуэтный наряд подчеркнул ее стройность.