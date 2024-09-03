Лиза Арзамасова засняла сына Льва, который копирует мимику Ильи Авербуха

Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: Global Look Press

Лиза Арзамасова провела выходные с мужем и маленьким сыном. Актриса сходила с ними в кафе.

Лиза Арзамасова уже давно строит отношения с Ильей Авербухом. Они сначала скрывали роман. Но после свадьбы у пары родился сын Лев. Ему не так давно исполнилось три годика. Примечательно, что в этом году в семье снова случилось пополнение. Весной Елизавета перестала скрывать выпирающий живот. А в августе на свет появился второй ребенок пары. У супругов появилась дочка Лия. Теперь артистка наслаждается материнством. Но минувшие выходные она провела с мужем и старшим наследником.

На этот раз Лиза выложила кадры, на которых сначала Илья катал ее на машине. Они успели утомиться. Малыш Лев даже вручил маме цветы. А потом они сели за столик в кафе. Артистка засняла, как маленький сын стал копировать мимику своего папы и его поведение. Авербух сидел со спокойным лицом, а мальчик смотрел на него, а потом стал кивать головой в стороны.

Илья Авербух с сыном. Фото: соцсети Лизы Арзамасовой

«Когда немного провинился, но не готов сделать первый шаг к примирению», – написала Лиза.

Поклонники поразились тому, какое взрослое поведение у ребенка. Многие осыпали мальчика комплиментами. Арзамасова не стала уточнять, что произошло и как провинился Лев.

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