Лиза Арзамасова засняла сына Льва, который копирует мимику Ильи Авербуха

На этот раз Лиза выложила кадры, на которых сначала Илья катал ее на машине. Они успели утомиться. Малыш Лев даже вручил маме цветы. А потом они сели за столик в кафе. Артистка засняла, как маленький сын стал копировать мимику своего папы и его поведение. Авербух сидел со спокойным лицом, а мальчик смотрел на него, а потом стал кивать головой в стороны.
«Когда немного провинился, но не готов сделать первый шаг к примирению», – написала Лиза.
Поклонники поразились тому, какое взрослое поведение у ребенка. Многие осыпали мальчика комплиментами. Арзамасова не стала уточнять, что произошло и как провинился Лев.
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