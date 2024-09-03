Лиза Арзамасова засняла сына Льва, который копирует мимику Ильи Авербуха

Лиза Арзамасова уже давно строит отношения с Ильей Авербухом . Они сначала скрывали роман. Но после свадьбы у пары родился сын Лев . Ему не так давно исполнилось три годика. Примечательно, что в этом году в семье снова случилось пополнение. Весной Елизавета перестала скрывать выпирающий живот. А в августе на свет появился второй ребенок пары. У супругов появилась дочка Лия . Теперь артистка наслаждается материнством. Но минувшие выходные она провела с мужем и старшим наследником.

На этот раз Лиза выложила кадры, на которых сначала Илья катал ее на машине. Они успели утомиться. Малыш Лев даже вручил маме цветы. А потом они сели за столик в кафе. Артистка засняла, как маленький сын стал копировать мимику своего папы и его поведение. Авербух сидел со спокойным лицом, а мальчик смотрел на него, а потом стал кивать головой в стороны.