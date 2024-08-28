Наташа Королева заказала для своей невестки свадебное платье у дизайнера за полмиллиона рублей
Наташа Королева. Фото: Global Look Press
Наташа Королева не пожалела денег, чтобы устроить свадьбу для сына и его возлюбленной.
Наташа Королева смогла построить успешную карьеру, а также найти счастье в личной жизни. Она вместе с мужем Сергеем Глушко уже 20 лет вместе. Пара вырастила сына Архипа. Архип Глушко любит Японию и уже несколько лет изучает японский язык. У него с юного возраста были романы с девушками. И вот уже 4 года он состоит в отношениях со стриптизершей Мелиссой. Наташа Королева выбор сына одобрила. Певица в восторге от своей невестки и хвалит ее постоянно.
В августе молодые люди сыграли свадьбу. Торжество прошло в Санкт-Петербурге. Мелисса была в пышном платье и фате. Оказалось, что наряд для невестки Наташи Королевой сшила дизайнер Аника Керимова. Она ранее создала платье для Зепюр Брутян, которая вышла замуж за Павла Прилучного.
Роскошный наряд из натурального шелка и органзы обошелся в сумму порядка полумиллиона рублей. Наташа Королева не пожалела денег на платье для любимой снохи, пишет KP.RU.
Сын Наташи Королевой с новоиспеченной женой Мелиссой. Фото: соцсети Наташи Королевой
К слову, избранница Архипа Глушко больше не танцует стриптиз. Она стала работает визажистом и стилистом. Наташа Королева помогает паре. Она признавалась, что сняла для них скромную квартиру, а также купила все, что надо для быта. Артистка не сомневается, что сын встретил свою судьбу.