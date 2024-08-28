Наташа Королева заказала для своей невестки свадебное платье у дизайнера за полмиллиона рублей

Наташа Королева смогла построить успешную карьеру, а также найти счастье в личной жизни. Она вместе с мужем Сергеем Глушко уже 20 лет вместе. Пара вырастила сына Архипа. Архип Глушко любит Японию и уже несколько лет изучает японский язык. У него с юного возраста были романы с девушками. И вот уже 4 года он состоит в отношениях со стриптизершей Мелиссой. Наташа Королева выбор сына одобрила. Певица в восторге от своей невестки и хвалит ее постоянно.

В августе молодые люди сыграли свадьбу. Торжество прошло в Санкт-Петербурге. Мелисса была в пышном платье и фате. Оказалось, что наряд для невестки Наташи Королевой сшила дизайнер Аника Керимова. Она ранее создала платье для Зепюр Брутян, которая вышла замуж за Павла Прилучного .