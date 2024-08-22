Наташа Королева пустилась в пляс с сыном и невесткой-стриптизершей
Наташа Королева. Фото: Global Look Press
Певица Наташа Королева повеселилась на свадьбе своего сына Архипа Глушко.
Наташа Королева счастлива в браке с Сергеем Глушко. У пары есть сын Архип, которому 22 года. Уже три года он строит отношения со стриптизершей Мелиссой. Если предыдущая девушка сына не нравилась Наташе Королевой, то его новую пассию она полюбила. 21 августа молодые люди сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге.
Торжество прошло в том же ЗАГСе, где расписывались Наташа Королева и Сергей Глушко. Более того, это случилось в годовщину их свадьбы. Певица в коротком платье с перьями не могла налюбоваться молодоженами. Они катались на карете, а потом устроили танцы прямо на улице, когда для них играли цыгане. Наташа Королева пустилась в пляс с сыном и своей невесткой.
Архип Глушко с возлюбленной Мелиссой. Фото: соцсети Наташи Королевой
Потом Мелисса переоделась в платье по фигуре, а сын Наташи Королевой облачился в розовый костюм. Пара отмечала свадьбу на крыше ресторана. Там Наташа Королева продолжила танцевать. Не обошлось без голубей, торта и тостов.
А на второй день все отправились гулять по городу и кататься на лодках. Певица также отметила годовщину свадьбы с мужем Сергеем Глушко. Супруги много целовались в этот день.