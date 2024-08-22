Наташа Королева пустилась в пляс с сыном и невесткой-стриптизершей

Наташа Королева счастлива в браке с Сергеем Глушко . У пары есть сын Архип, которому 22 года. Уже три года он строит отношения со стриптизершей Мелиссой. Если предыдущая девушка сына не нравилась Наташе Королевой , то его новую пассию она полюбила. 21 августа молодые люди сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге.

Торжество прошло в том же ЗАГСе, где расписывались Наташа Королева и Сергей Глушко. Более того, это случилось в годовщину их свадьбы. Певица в коротком платье с перьями не могла налюбоваться молодоженами. Они катались на карете, а потом устроили танцы прямо на улице, когда для них играли цыгане. Наташа Королева пустилась в пляс с сыном и своей невесткой.