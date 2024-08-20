Зепюр Брутян показала лицо годовалого сына Павла Прилучного на прогулке

Зепюр Брутян. Фото: соцсети Зепюр Брутян

Павел Прилучный прошелся по улице с сыновьями от разных жен.

Павел Прилучный этим летом много путешествует. Не так давно он провел время на Мальдивах с женой Зепюр Брутян. У пары растет сын Микаэль. Также у актера есть наследники от первого брака с Агатой Муцениеце: сын Тимофей и дочка Мия. Их он тоже взял с сбой в поездку. Но теперь артист снова почти целыми днями находится на съемках, но все выходные он посвящает родным.

Накануне Брутян выложила кадры, на которых Микаэль сидит на игрушечным пианино, играет и старается напевать.

«Распевается», – написала актриса.

А теперь Зепюр засняла мужа, который вышел на вечернюю прогулку с детьми. Прилучный вел за руки малыша Микаэля, облаченного в панамку, пуховую жилетку и брюки, а за другую руку его держал Тимофей.

На кадрах видно лицо годовалого мальчика. Наследник быстро растет. Поклонники заметили, что у него носик-кнопочка и пухлые щечки. Ои считают, что мальчик унаследовал лучшее от родителей.

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Павел Прилучный с сыновьями. Фото: соцсети Зепюр Брутян

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