Зепюр Брутян показала лицо годовалого сына Павла Прилучного на прогулке

Накануне Брутян выложила кадры, на которых Микаэль сидит на игрушечным пианино, играет и старается напевать.
«Распевается», – написала актриса.
А теперь Зепюр засняла мужа, который вышел на вечернюю прогулку с детьми. Прилучный вел за руки малыша Микаэля, облаченного в панамку, пуховую жилетку и брюки, а за другую руку его держал Тимофей.
На кадрах видно лицо годовалого мальчика. Наследник быстро растет. Поклонники заметили, что у него носик-кнопочка и пухлые щечки. Ои считают, что мальчик унаследовал лучшее от родителей.
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