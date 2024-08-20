Зепюр Брутян показала лицо годовалого сына Павла Прилучного на прогулке

Павел Прилучный этим летом много путешествует. Не так давно он провел время на Мальдивах с женой Зепюр Брутян . У пары растет сын Микаэль. Также у актера есть наследники от первого брака с Агатой Муцениеце: сын Тимофей и дочка Мия. Их он тоже взял с сбой в поездку. Но теперь артист снова почти целыми днями находится на съемках, но все выходные он посвящает родным.

Накануне Брутян выложила кадры, на которых Микаэль сидит на игрушечным пианино, играет и старается напевать.