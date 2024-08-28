Наташа Королева — о жене сына: «Невестка у меня прекрасная, умелая»
Наташа Королева и Сергей Глушко. Фото: Global Look Press
Наташа Королева поддержала сына, который захотел оформить отношения со своей возлюбленной.
Наташа Королева уже давно счастлива в браке с Сергеем Глушко. Она вместе с ним вырастила сына Архипа. Парень уже стал взрослым. Он изучает японский язык в Высшей школе экономики и подрабатывает репетитором. Наташа Королева очень переживала, когда у Архипа появилась первая девушка, так как чувствовала, что ее сына используют, но в их отношения не влезала. Однако потом сын Наташи Королевой привел в дом новую избранницу Мелиссу, которая зарабатывает на жизнь стриптизом.
И этим летом Архип сыграл свадьбу со своей возлюбленной. Они устроили торжество в Санкт-Петербурге в день годовщины свадьбы Наташи Королевой и Сергея Глушко. Молодые люди даже расписались в том же ЗАГСе, где и родители. Как рассказала Наташа Королева kp.ru, свадьба получилась молодежной и веселой.
«Из-за спонтанности этой идеи мы все организовали очень быстро, но получилось весело, задорно, как мы любим. Жених с невестой рады и счастливы. И мы тоже», — сказала Наташа Королева.
Архип Глушко с возлюбленной Мелиссой. Фото: соцсети Наташи Королевой
Наташа Королева также отметила, что сняла для сына простенькую квартиру. Она отметила, что пара сначала прошла испытание совместным бытом, а уже потом они захотели стать мужем и женой.
«Невестка у меня прекрасная, умелая. Умеет шить, вышивать, готовить. Одним словом, добрая, хорошая девочка. Они проверили свои чувства четырьмя годами вместе. Порой за этот срок люди разбегаются, а их любовь стала только крепче, поэтому я очень рада, что Архип нашел свою судьбу», — высказалась Наташа Королева.