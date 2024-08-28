Наташа Королева — о жене сына: «Невестка у меня прекрасная, умелая»

Наташа Королева уже давно счастлива в браке с Сергеем Глушко . Она вместе с ним вырастила сына Архипа. Парень уже стал взрослым. Он изучает японский язык в Высшей школе экономики и подрабатывает репетитором. Наташа Королева очень переживала, когда у Архипа появилась первая девушка, так как чувствовала, что ее сына используют, но в их отношения не влезала. Однако потом сын Наташи Королевой привел в дом новую избранницу Мелиссу, которая зарабатывает на жизнь стриптизом.

И этим летом Архип сыграл свадьбу со своей возлюбленной. Они устроили торжество в Санкт-Петербурге в день годовщины свадьбы Наташи Королевой и Сергея Глушко . Молодые люди даже расписались в том же ЗАГСе, где и родители. Как рассказала Наташа Королева kp.ru, свадьба получилась молодежной и веселой.