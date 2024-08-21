Наташа Королева показала кадры со свадьбы своего сына с возлюбленной-стриптизершей

У супругов есть
21 августа молодые люди
Невеста облачилась в пышное воздушное платье и дополнила образ фатой. А вот жених был в черном костюме. Примечательно, что Королева выбрала для такого случая белое мини-платье с перьями. Она подчеркнула стройные ноги. Лук дополнили очки с оправой в виде сердечек.
«21 августа 21 год совместной жизни с Тарзаном! В год семьи мы передаем эту счастливую дату нашим детям Мелиссе и Архипу», — заявила певица.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Наташа. Многие отметили, что она затмила невесту. А вот Мелисса выбрала романтичный и скромный наряд. Пользователи Сети пожелали молодым счастливой совместной жизни.
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