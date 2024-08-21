Наташа Королева показала кадры со свадьбы своего сына с возлюбленной-стриптизершей

Наташа Королева не раз признавалась, что счастлива в браке с Сергеем Глушко. Она с ним состоит в браке больше 20 лет. Певица всегда поддерживала мужа. Ее не смущало, что он стриптизер. Она отмечала, что подпитывалась энергией, которую Сергей после выступлений приносил домой.

У супругов есть сын Архип , которому уже 22 года. Он закрутил роман с девушкой по имени Мелисса. Примечательно, что она работала стриптизершей, но выбор сына Наташа одобрила.

21 августа молодые люди устроили свадьбу в Санкт-Петербурге. Влюбленные обменялись клятвами в ЗАГСе, где в свое время оформили отношения родители Архипа.

Невеста облачилась в пышное воздушное платье и дополнила образ фатой. А вот жених был в черном костюме. Примечательно, что Королева выбрала для такого случая белое мини-платье с перьями. Она подчеркнула стройные ноги. Лук дополнили очки с оправой в виде сердечек.