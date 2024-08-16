«Назвали 15-ти минуточка»: в Сети не могут успокоиться из-за рождения дочери Капаклы и Мусульбес — припомнили измену Африкантовой

Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес с новорожденной дочкой. Фото: соцсети Ромы Капаклы

Не все бросились поздравлять молодых родителей Романа Капаклы и Татьяну Мусульбес с пополнением в семье.

На днях бывшие участники «Дома-2» Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес впервые стали родителями. У пары родилась дочка. Случилось это чудесное событие 9 августа. Супруги же сообщили о свершившемся обыкновенном чуде через несколько дней, поделившись в соцсети снимками с новорожденной дочкой.

Пользователи тут же принялись горячо обсуждать событие. Под постом Романа Капаклы и Татьяны Мусульбес о пополнении в семье оставлено больше семи тысяч комментариев.

Скажем прямо, далеко не все подписчики поспешили поздравить молодых родителей. Некоторые припомнили Роману Капаклы и Татьяне Мусульбес, с чего, собственно, начался их роман. А начался он с измены Романа Капаклы его жене Марине Африкантовой.

Многие не могут простить ему этого некрасивого обстоятельства.

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«Марина-то поздравила вас?» — язвительно поинтересовалась nadezhdamir86.

«100 процентов, назвали «15-ти минуточка», — напомнила о некрасивом прошлом para_fitness.

«Как же Роману этого не хватало», — умилилась irinaandrosova2.

«На Марину похожа», — высказалась о новорожденной малышке devaasii4924.

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