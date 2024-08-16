«Назвали 15-ти минуточка»: в Сети не могут успокоиться из-за рождения дочери Капаклы и Мусульбес — припомнили измену Африкантовой

На днях бывшие участники «Дома-2»
Пользователи тут же принялись горячо
Скажем прямо, далеко не все подписчики поспешили поздравить молодых родителей. Некоторые припомнили
Многие не могут простить ему этого некрасивого обстоятельства.
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«Марина-то поздравила вас?» — язвительно поинтересовалась nadezhdamir86.
«100 процентов, назвали «15-ти минуточка», — напомнила о некрасивом прошлом para_fitness.
«Как же Роману этого не хватало», — умилилась irinaandrosova2.
«На Марину похожа», — высказалась о новорожденной малышке devaasii4924.
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