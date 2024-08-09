За кого она его держит? Беременная Таня Мусульбес устроила Роме Капаклы жесткую проверку
Татьяна Мусульбес. Фото: соцсети Татьяны Мусульбес
Таня Мусульбес превратила Рому Капаклы в «беременного». Как он справился?
Экс-участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес со дня на день впервые станет мамой. Перед родами ее живот стал огромным, Тане тяжело ходить, лежать, говорить.
Но судя по всему, муж Тани Роман Капаклы не очень понимает, что происходит. Татьяна Мусульбес решила ему все популярно объяснить. Но не на словах, а на деле. Таня предложила Роме побыть «беременным». Это была жесткая проверка для Романа Капаклы. Но он ее прошел!