За кого она его держит? Беременная Таня Мусульбес устроила Роме Капаклы жесткую проверку

Экс-участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес со дня на день впервые станет мамой. Перед родами ее живот стал огромным, Тане тяжело ходить, лежать, говорить.

Но судя по всему, муж Тани Роман Капаклы не очень понимает, что происходит. Татьяна Мусульбес решила ему все популярно объяснить. Но не на словах, а на деле. Таня предложила Роме побыть «беременным». Это была жесткая проверка для Романа Капаклы . Но он ее прошел!

«Муж, беременный на один день», — назвала свою акцию Татьяна Мусульбес .

К животу Романа Капаклы был прикреплен огромный арбуз, а к груди — две спелые дынки. Татьяна Мусульбес требовала, что Роман Капаклы в этом состоянии танцевал, прыгал и всячески веселился.

Роман Капаклы потел, пыхтел, но не сдавался!