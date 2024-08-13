Татьяна Мусульбес и Роман Капаклы из «Дома-2» впервые стали родителями
Татьяна Мусульбес. Фото: соцсети Татьяны Мусульбес
9 августа Татьяна Мусульбес родила малышку. Несколько дней пара скрывала от всех радостное событие.
Бывшая участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес впервые стала мамой! Она подарила Роману Капаклы хорошенькую дочку. Прекрасное событие произошло в минувшую пятницу, 9 августа. Но только 13 августа пара сообщила, что они впервые стали родителями.
Их малышка появилась на свет в одном из столичных роддомов.
В своем телеграм-канале Роман Капаклы поделился первыми кадрами с новорожденной дочкой. Он назвал малышку своей сладкой булочкой.
Оказалось, Роман Капаклы был рядом с Таней Мусульбес в самый ответственный момент. Он поддерживал любимую во время родов и первым взял на руки новорожденную дочку.
Поклонники и друзья стали поздравлять пару. Многим интересно, какое имя они дадут крохе. Фанаты заметили, что Роман Капаклы выглядит очень счастливым, став отцом.
Напомним, что у Тани за плечами два развода. Она оказалась в центре скандала, когда все узнали о ее романе с Капаклы, так как он был мужем Марины Африкантовой. Марина обвиняла Романа в измене. Никто не думал, что интрижка перерастет в серьезные отношения.