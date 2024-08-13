Татьяна Мусульбес и Роман Капаклы из «Дома-2» впервые стали родителями

Бывшая участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес впервые стала мамой! Она подарила Роману Капаклы хорошенькую дочку. Прекрасное событие произошло в минувшую пятницу, 9 августа. Но только 13 августа пара сообщила, что они впервые стали родителями.

Их малышка появилась на свет в одном из столичных роддомов.

В своем телеграм-канале Роман Капаклы поделился первыми кадрами с новорожденной дочкой. Он назвал малышку своей сладкой булочкой.

Оказалось, Роман Капаклы был рядом с Таней Мусульбес в самый ответственный момент. Он поддерживал любимую во время родов и первым взял на руки новорожденную дочку.