Зачем Джиму Керри понадобился агент ЦРУ, и почему гримеру пришлось обратиться к психологу: как снимался фильм «Гринч – похититель Рождества»

Первоначально фильм должен был снимать Тим Бертон, и он даже обсуждал свою более мрачную версию. Но из-за занятости Бертона режиссером стал Рон Ховард. На роль Гринча рассматривались Джек Николсон и Эдди Мерфи. Но в итоге пальму первенства взял Джим Керри, и сейчас представить в этой роли кого-то другого просто невозможно. К тому же этот выбор вполне объясним.

С момента съемок в комедии «Маска» Керри зарекомендовал себя как актер, способный работать с толстым слоем грима на лице и делать персонажей живыми. Кроме того, он часто импровизировал на съемочной площадке.

Например, в сцене, где Гринч срывает скатерть со стола, по сценарию вся посуда должна была разлететься по комнате. Но Керри удалось сдернуть скатерть так, что ничего не упало.

Еще один эпизод, придуманный Керри, - это сцена, где Гринч сверяется с расписанием со словами: «6:30 - ужин с самим собой. Не могу отменить его снова».

Джим Керри: «Я готов был биться головой о стену и говорить: «Я еще жив»

В 2001 году картина получила «Оскар» в номинации «Лучший грим», но какими усилиями всем участникам картины далась эта победа…

Только надевание костюма желтоглазого Гринча занимало много времени: в первый раз потребовалось 8 часов, а во второй - 3 часа плюс час на снятие. В общей сложности Джим Керри провел в своем зеленом обличии 92 дня.

Костюм (трико из спандекса с нашитой шерстью яка) был жарким и неудобным, а съемки проходили в душном павильоне, что еще больше усугубляло ситуацию.

Желтые контактные линзы же вызывали у Керри сильную боль, поэтому он иногда снимал их, а его глаза затем дорисовывали на этапе постпродакшена.

Съемки были настолько стрессовыми, что Керри чувствовал себя похороненным заживо, в чем он однажды признался в одном из своих интервью. Чтобы артист сумел справиться с этим испытанием, продюсеры наняли для него консультанта из ЦРУ, который обучал агентов методам борьбы с пытками.