Зачем Джиму Керри понадобился агент ЦРУ, и почему гримеру пришлось обратиться к психологу: как снимался фильм «Гринч – похититель Рождества»

В этом году исполняется 25 лет голливудскому фильму «Гринч – похититель Рождества». Картина о злобном зеленом существе, которого обижали в детстве, но простившим свои обиды, благодаря неравнодушной девочке, любима во многих уголках мира. Она заставит задуматься над важностью сострадания и умения понять другого человека.
Ведь, как говорили в другом знаменитом фильме «Доживем до понедельника»: «Счастье – это когда тебя понимают». К тому же Гринч является любимым героем сына актрисы Александры Ребенок. Давайте вспомним, как создавалась эта известная замечательная сказка.
О чем фильм «Гринч – похититель Рождества»
Фильм снят режиссером Роном Ховардом по книге Доктора Сьюза «Как Гринч украл Рождество».
В сказочном городе Ктоград все жители с нетерпением ждут этот праздник. Но есть один отшельник, который ненавидит Рождество - зеленый и лохматый Гринч. Он живет в полном одиночестве на горе среди мусора, в компании только своего пса Макса. Гринч не любит жителей Ктограда, а они, в свою очередь, сочиняют про него неприятные небылицы.
Только одна маленькая жительница города, Синди Лу, интересуется историей и судьбой Гринча. Она уверена, что он заслуживает праздника так же, как и остальные. А потом и находится причина, почему Гринч не жалует людей – в детстве дети травили его из-за «нестандартной внешности». Но если подойти к любому существу с добром, то растопить можно даже самое холодное сердце.
Кадр из фильма «Гринч – похититель Рождества»
Первоначально фильм должен был снимать Тим Бертон, и он даже обсуждал свою более мрачную версию. Но из-за занятости Бертона режиссером стал Рон Ховард. На роль Гринча рассматривались Джек Николсон и Эдди Мерфи. Но в итоге пальму первенства взял Джим Керри, и сейчас представить в этой роли кого-то другого просто невозможно. К тому же этот выбор вполне объясним.
С момента съемок в комедии «Маска» Керри зарекомендовал себя как актер, способный работать с толстым слоем грима на лице и делать персонажей живыми. Кроме того, он часто импровизировал на съемочной площадке.
Например, в сцене, где Гринч срывает скатерть со стола, по сценарию вся посуда должна была разлететься по комнате. Но Керри удалось сдернуть скатерть так, что ничего не упало.
Еще один эпизод, придуманный Керри, - это сцена, где Гринч сверяется с расписанием со словами: «6:30 - ужин с самим собой. Не могу отменить его снова».
Джим Керри: «Я готов был биться головой о стену и говорить: «Я еще жив»
В 2001 году картина получила «Оскар» в номинации «Лучший грим», но какими усилиями всем участникам картины далась эта победа…
Только надевание костюма желтоглазого Гринча занимало много времени: в первый раз потребовалось 8 часов, а во второй - 3 часа плюс час на снятие. В общей сложности Джим Керри провел в своем зеленом обличии 92 дня.
Костюм (трико из спандекса с нашитой шерстью яка) был жарким и неудобным, а съемки проходили в душном павильоне, что еще больше усугубляло ситуацию.
Желтые контактные линзы же вызывали у Керри сильную боль, поэтому он иногда снимал их, а его глаза затем дорисовывали на этапе постпродакшена.
Съемки были настолько стрессовыми, что Керри чувствовал себя похороненным заживо, в чем он однажды признался в одном из своих интервью. Чтобы артист сумел справиться с этим испытанием, продюсеры наняли для него консультанта из ЦРУ, который обучал агентов методам борьбы с пытками.
Кадр из фильма «Гринч – похититель Рождества»
Чтобы поддержать Керри, Рон Ховард однажды пришел на съемки в костюме Гринча. Актер сначала принял его за плохо загримированного дублера, но быстро разобрался и был тронут жестом режиссера.
Но обидные слова Джима Керри в прессе, что его смоет со всем гримом, если его будут накладывать каждое утро, остались. Актер признался, что это действительно был болезненный процесс, но ведь человек ко всему привыкает.
«После нескольких недель съемок, я научился трансцендировать. Мой дух покидал мое тело и летал вместе с Эдди Мерфи, который был в соседней гримерке», - шутил Джим Керри в одном из своих интервью.
- Я уже был готов биться головой о стенку и говорил: «Я еще жив. Я еще жив». Удивительно, что что-то происходило, как только говорили «Мотор». Тут-то и начиналось настоящее веселье. Это классный фильм! Было очень весело принимать участие в его съемках».
Почему гример фильма обратился к психологу
Джим Керри не был единственным, кто испытывал психологическое давление на съемках фильма «Гринч - похититель Рождества». Гример Казухиро Цудзи также был вынужден терпеть выходки актера, в минуты раздражения Керри он попадался под его горячую руку.
И это, помимо того, что Цудзи приходилось гримировать еще несколько десятков артистов, игравших жителей Ктограда.
Ктоградцы - это необычные существа с длинными конечностями, округлыми животами и своеобразными чертами лица. У большинства из них длинные вздернутые носы и маленькие губы.
Чтобы создать этот мультяшный образ, художник по гриму использовал специальные поролоновые накладки, требовавшие много времени для наложения. Некоторым актерам, помимо носов, также пришлось носить эльфийские уши и кучерявые брови.
Кадр из фильма «Гринч – похититель Рождества»
Несмотря на то, что работа гримера была сложной и требовала большой концентрации, Цудзи успешно закончил ее. Однако после съемок ему пришлось обратиться к психологу, чтобы справиться с полученными психологическими травмами.
Спустя 18 лет Казухиро Цудзи получил еще один «Оскар» за свою работу над фильмом «Темные времена», где он превратил Гари Олдмана в Уинстона Черчилля.
Где снимался фильм «Гринч – похититель Рождества»
Лучший друг Гринча, пес Макс, также играет важную роль в истории, представляя голос разума. Эту роль исполнила настоящая собака по кличке Келли. Изначально создатели фильма планировали создать Макса с помощью компьютерной графики, но позже решили использовать живого питомца.
«Гринч» был полностью снят в павильонах компании Universal в Калифорнии. Хотя может показаться, что большая часть фильма - это декорации, над городом Ктоград работала команда компьютерных аниматоров. Из 104 минут фильма 40 были анимированы.
Кадр из фильма «Гринч – похититель Рождества»
Тем не менее, художники проделали огромную работу: снег был имитирован известняковой крошкой (75 тонн), а команда костюмеров под руководством Зюсс Казинс создала 250 оригинальных трикотажных изделий (включая 166 вязаных вручную рождественских свитеров).
Фильм получил смешанные отзывы, но возглавлял кассовые сборы в США в течение четырех недель и стал вторым по кассовым сборам праздничным фильмом после комедии «Один дома» Криса Коламбуса.
В декабре 2024 года Керри выразил готовность снова сыграть Гринча в продолжении истории, если он сможет использовать технологию захвата движения. Он опять назвал свой опыт с гримом в оригинальном фильме «крайне мучительным». Однако благодаря именно этому опыты миллионы зрителей снова включают любимую сказку и учатся быть добрее.
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