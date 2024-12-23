Олег Майами о новом муже Насти Ивлеевой, возлюбленном Айзы и любимом имени Ольга: «После меня сложно встретить кого-то лучше»

Олег Майами признался, что ему очень нравится имя Ольга. Оно красивое и тоже начинается на букву «о». Об этом певец и блогер рассказал на красной дорожке новогоднего концерта «Жара».
На этом мероприятии Олег вообще решил похулиганить. Сначала он забрал микрофон у корреспондента «Комсомольской правды», а потом захватил рабочие инструменты и у других журналистов. Так он хотел показать, что «берет власть» в свои руки.
Видно, что Олег пребывал в прекрасном настроении. Оно и не мудрено. В этом году его дела явно идут в гору. Совместные треки с Филиппом Киркоровым и Ольгой Бузовой, слухи о романе с Ольгой, перепалка с Александром Серовым, которая, конечно, добавила популярности этому артисту…
Однако, несмотря на такие обстоятельства, певец сделал неожиданное признание.
«В следующем году я хочу более красивое тело, красивую музыку и перестать попадать в скандалы», — заявил он представителям СМИ.
«Я агитирую за то, что детей нужно называть Олег и Оля
— Однако скандалы продолжаются… Недавно правозащитница Светлана Грачева обратилась в Следственный комитет и просила вас наказать за якобы пропаганду разводов, за ваш комментарий: «Девчонки, разводитесь, если сомневаетесь. Пока не начался Новый год». Что вы об этом думаете?
— Не видел такого. Сначала я три дня болел, а потом на студии был. Но я обязательно пойду почитаю, что там.
— Скоро Новый год. Какой самый оригинальный подарок вы дарили?
— Я не люблю дарить подарки и получать их. Но я люблю работать для людей на их мероприятиях. В эту новогоднюю ночь я работаю в Екатеринбурге, а потом вылетаю сразу в Минск, потому что 1 января у меня концерт.
— А что самое необычное дарили вам?
— Эмоции.
— Какая песня у вас, прежде всего, ассоциируется с Новым годом?
— «Зайка моя» Филиппа Киркорова. Когда я ее слышу, у меня сразу повышается новогоднее настроение. Хочется бегать вокруг елки!
Олег Майами. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— Какую зайку вы себе представляете?
— Очень красивую, талантливую, необязательно, чтобы она умела хорошо петь. Главное — чтобы она любила то, чем она занимается.
— А ее случайно не Олей зовут?
— Возможно. А Оля — очень красивое имя, мне нравится. Оно тоже на «о».
Я агитирую за то, что детей нужно называть Олег и Оля.
— Как проведете новогодние каникулы?
— Улетаю в отпуск с 3 января. А 13 января у меня будет концерт на Пхукете. Обязательно прилетайте, сделаю вам проход.
— А что собираетесь делать в отпуске?
— Буду бегать, заниматься спортом, загорать.
— А ходить на свидания?
— У меня не то что нет времени на отношения и свидания, у меня просто нет на это желания. У меня есть желание нагонять то время, которое я потерял.
К сожалению, я его потратил не на то. Я совершал много ошибок. А этот год для меня очень удачный. Как видите, много людей пытаются меня задеть.
И я их могу понять, потому что у многих идет спад карьеры, тогда как у меня — рассвет.
Таких людей будет еще немало, но меня это не пугает.
Олег Майами и Ольга Бузова на сцене новогоднего концерта «Жара». Фото: пресс-служба мероприятия
— Ваша бывшая возлюбленная Айза встречается с новым мужчиной. Как вам такая новость?
— Я всегда очень рад, когда мои бывшие девушки кого-то встречают, потому что после меня действительно очень сложно встретить кого-то лучше. Но у них получается. И они практически все счастливы.
Желаю им поскорее пожениться и никогда не разводиться!
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— Давайте вернемся к теме Александра Серова. Мэтр, может быть, извинился перед вами?
— Так бывает, когда ты очень много работаешь, ты очень яркий человек, ты привлекаешь внимание, не всегда хорошее. То, что у меня были громкие фиты, — я очень много над этим работал. 2024 год для меня самый удачный из всей моей карьеры.
По поводу Александра Серова. Это нормально, это шоу, это ситуация, контент, мемы. Называйте, как хотите, но люди с удовольствием это лайкают, репостят, обсуждают, что Олег — стоматолог.
Я очень рад, что получилось подарить людям классные эмоции в моменте. Обид у меня ни на кого нет, тем более на старшего человека, который мог волноваться, не знать меня. Зато теперь знает!
Олег Майами. Фото: Global Look Press
— Вы же сейчас снова невольно подкололи Александра Николаевича…
— Не зовите меня в жюри, на какое-то шоу, если нужно сидеть и целовать кого-то в з…цу, подлизывать. Все должно быть либо честным, либо нет. Я был абсолютно честным и говорил свое мнение.
Потому что когда выступают взрослый человек и молодой человек, молодому нужно давать шанс и отдавать за него голос, если он действительно этого достоин. Потому что Александр Серов — легенда шоу-бизнеса.
— Вы одно время встречались с Настей Ивлеевой. Видели ли ее нового мужа? Что вообще думаете об этом замужестве? — выкрикнула под занавес общения Олега Майами с журналистами корреспондент Teleprogramma.org.
— Нет. А вы видели? Опишите тремя словами, — нашелся, что ответить Олег Майами.
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