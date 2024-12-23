Олег Майами о новом муже Насти Ивлеевой, возлюбленном Айзы и любимом имени Ольга: «После меня сложно встретить кого-то лучше»

Олег Майами признался, что ему очень нравится имя Ольга. Оно красивое и тоже начинается на букву «о». Об этом певец и блогер рассказал на красной дорожке новогоднего концерта «Жара».

На этом мероприятии Олег вообще решил похулиганить. Сначала он забрал микрофон у корреспондента «Комсомольской правды», а потом захватил рабочие инструменты и у других журналистов. Так он хотел показать, что «берет власть» в свои руки.

Видно, что Олег пребывал в прекрасном настроении. Оно и не мудрено. В этом году его дела явно идут в гору. Совместные треки с Филиппом Киркоровым и Ольгой Бузовой, слухи о романе с Ольгой, перепалка с Александром Серовым, которая, конечно, добавила популярности этому артисту…

Однако, несмотря на такие обстоятельства, певец сделал неожиданное признание.

«В следующем году я хочу более красивое тело, красивую музыку и перестать попадать в скандалы», — заявил он представителям СМИ.

«Я агитирую за то, что детей нужно называть Олег и Оля

— Однако скандалы продолжаются… Недавно правозащитница Светлана Грачева обратилась в Следственный комитет и просила вас наказать за якобы пропаганду разводов, за ваш комментарий: «Девчонки, разводитесь, если сомневаетесь. Пока не начался Новый год». Что вы об этом думаете?

— Не видел такого. Сначала я три дня болел, а потом на студии был. Но я обязательно пойду почитаю, что там.

— Скоро Новый год. Какой самый оригинальный подарок вы дарили?

— Я не люблю дарить подарки и получать их. Но я люблю работать для людей на их мероприятиях. В эту новогоднюю ночь я работаю в Екатеринбурге, а потом вылетаю сразу в Минск, потому что 1 января у меня концерт.

— А что самое необычное дарили вам?

— Эмоции.

— Какая песня у вас, прежде всего, ассоциируется с Новым годом?

— «Зайка моя» Филиппа Киркорова. Когда я ее слышу, у меня сразу повышается новогоднее настроение. Хочется бегать вокруг елки!