Стас Пьеха: «Сейчас сын хочет телевизионную карьеру»

10-летний сын Стаса Пьехи Петр мечтает сделать телевизионную карьеру. Об этом рассказал сам певец, отвечая на вопрос Teleprogramma.org об увлечениях ребенка на пресс-волле музыкальной премии «Золотой граммофон».
А еще артист признался, что предпочитает не предаваться мечтам, а действовать решительно. Однако разговор начался с увлечений сына.
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«У Пети много разных метаний»
— Стас, Петя еще верит в Деда Мороза?
— Мне кажется, уже нет. Дети сейчас читают все про Деда Мороза в Интернете. Там все популярно написано, кто это такой.
— А что вы обычно дарите сыну на Новый год?
— По заказу. Там вся такие тоботы, роботы, у него все время новые увлечения.
— А кем Петр хочет быть?
— У него много разных метаний. Кем он только не хотел быть. Сейчас он хочет телевизионную карьеру. А почему нет?
Стас Пьеха и Гузель Хасанова на премии «Золотой граммофон». Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
«Бог не фокусник. Сначала ему надо принести лопату»
— А в саму новогоднюю ночь тоже будете с ребенком?
— Конкретно в сам Новый год я хочу работать. Потому что у нас семейная традиция, начиная с бабушки, — работать в новогоднюю ночь.
— А что собираетесь делать 1 января?
— 1 января я еду в Краснодар, причем всегда. Там у меня большой сольный концерт.
Стас Пьеха. Фото: Global Look Press
— А дальше?
— У меня до 7 января — сольники, а до 20-го числа будет окно. А уже дальше снова начнутся съемки.
— На Новый год загадываете желания?
— Я предпочитаю идти к цели, нежели загадывать желания. Потому что Бог не фокусник. Сначала надо ему принести лопату.
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