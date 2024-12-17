Стас Пьеха: «Сейчас сын хочет телевизионную карьеру»

10-летний сын Стаса Пьехи Петр мечтает сделать телевизионную карьеру. Об этом рассказал сам певец, отвечая на вопрос Teleprogramma.org об увлечениях ребенка на пресс-волле музыкальной премии «Золотой граммофон».

А еще артист признался, что предпочитает не предаваться мечтам, а действовать решительно. Однако разговор начался с увлечений сына.

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«У Пети много разных метаний»

— Стас, Петя еще верит в Деда Мороза?

— Мне кажется, уже нет. Дети сейчас читают все про Деда Мороза в Интернете. Там все популярно написано, кто это такой.

— А что вы обычно дарите сыну на Новый год?

— По заказу. Там вся такие тоботы, роботы, у него все время новые увлечения.

— А кем Петр хочет быть?

— У него много разных метаний. Кем он только не хотел быть. Сейчас он хочет телевизионную карьеру. А почему нет?