Александр Ревва: «Ты хорошо поел, а на следующий день будь добр, попей водички»

Певец и ведущий Александр Ревва считает, что все блюда, приготовленные своими руками, несут особую энергетику. А еще Александр назвал свои любимые яства. Видимо, они тоже будут присутствовать на его новогоднем столе.

Об этом Александр Ревва рассказал журналистам в кулуарах музыкальной премии «Золотой граммофон».

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«Когда дочки снимались в рекламе, они получали деньги»

— Александр, есть ли у вас какие-то новогодние традиции?

— Мы стараемся проводить время вместе с семьей.

— А что любите делать вместе с родными?

— Играть в снежки, поджигать бенгальские огни, и обязательно совместное поедание вкусностей, сладостей, обоюдное поправление на килограммы.

— Говоря о своих детях, Филипп Киркоров признался, что платит им деньги за мелкую работу по дому. Есть ли такая традиция в вашей семье?

— Я не плачу, но когда дочки снимались в рекламе, они получали деньги. И когда играли у меня в клипе, тоже заработали.

— А вы контролируете их расходы?

— Стараемся контролировать, но с деньгами они и так на вы.

— А на что вы не хотите, чтобы они тратили деньги?

— Сладкое нельзя. И раз — пришла упаковка печенья!