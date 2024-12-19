Александр Ревва: «Ты хорошо поел, а на следующий день будь добр, попей водички»

Певец и ведущий Александр Ревва считает, что все блюда, приготовленные своими руками, несут особую энергетику. А еще Александр назвал свои любимые яства. Видимо, они тоже будут присутствовать на его новогоднем столе.
Об этом Александр Ревва рассказал журналистам в кулуарах музыкальной премии «Золотой граммофон».
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«Когда дочки снимались в рекламе, они получали деньги»
— Александр, есть ли у вас какие-то новогодние традиции?
— Мы стараемся проводить время вместе с семьей.
— А что любите делать вместе с родными?
— Играть в снежки, поджигать бенгальские огни, и обязательно совместное поедание вкусностей, сладостей, обоюдное поправление на килограммы.
— Говоря о своих детях, Филипп Киркоров признался, что платит им деньги за мелкую работу по дому. Есть ли такая традиция в вашей семье?
— Я не плачу, но когда дочки снимались в рекламе, они получали деньги. И когда играли у меня в клипе, тоже заработали.
— А вы контролируете их расходы?
— Стараемся контролировать, но с деньгами они и так на вы.
— А на что вы не хотите, чтобы они тратили деньги?
— Сладкое нельзя. И раз — пришла упаковка печенья!
Александр Ревва с женой Анжеликой. Фото: Global Look Press
— Что вы любите петь во время новогодних застолий, когда максимально расслаблены?
— Я пою разные песни: и Киркорова, и Лепса, и зарубежные композиции, и народные, и «Подмосковные вечера». Когда у тебя еда опускается, сидишь как Ждун, ручки на животик положил…
— «Аэропорты» Леонида Агутина?
— Аэропорты, аэровокзалы, ж.-д. вокзалы… В общем, много хороших песен!
— Этот год считается годом кармы. На вас она как-то влияет?
— Не думаю об этом. Но вроде все хорошо.
Вообще, каждый из нас может загадывать будущее. Но нужно обязательно быть наедине с самим собой.
Просто берешь, закрываешь глаза и представляешь, как ты в красной косухе, широких брюках получаешь «Золотой граммофон». Вокруг тебя огромное количество микрофонов, которые задают вопросы про карму, про традиции.
И я уже это себе представлял. Представляете? Я не шучу.
«Когда ты доходишь до горячего, то уже «плотный»
— А куда вы ставите свои награды?
— У меня есть специальный шкаф с полочкой. Там стоят пять «Золотых граммофонов», и сегодня ночью я поставлю шестой. Это прямо настоящее золото и малахит, а это бархат. (показывает журналистам статуэтку. — Прим. ред.)
Александр Ревва в кулуарах премии «Золотой граммофон». Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— А новогодний стол обычно сами делаете?
— Желательно мы все готовим сами, потому что все, приготовленное руками, имеет особую энергию.
— Какие блюда можно увидеть на вашем новогоднем столе?
— Оливье, холодец, винегрет, сельдь под шубой и все остальное. В принципе, когда ты уже доходишь до горячего, ты уже «плотный».
— А какие блюда сами любите?
— Я люблю картошечку с селедочкой, пирожки с капустой, квашеную капусточку.
— Вы сервируете стол как-то по-особому?
— Просто поставил и ешь.
Кстати, лайфхак! Ты хорошо поел, а на следующий день будь добр, попей водички. Дайте опуститься еде до конца.
— Многие люди загадывают желания, когда нужно успеть выпить шампанское, поджечь бумажку с пожеланиями и съесть пепел от нее до 12 ночи. Вы такое практикуете?
— Обязательно, но я почему-то не ем ее. Просто сразу проглотил, и все!
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