Александр Ревва: «Ты хорошо поел, а на следующий день будь добр, попей водички»

Александр Ревва. Фото: Global Look Press

В кулуарах премии «Золотой граммофон» певец и ведущий рассказал, платит ли он деньги своим дочерям и какие новогодние традиции существуют в его семье.

Певец и ведущий Александр Ревва считает, что все блюда, приготовленные своими руками, несут особую энергетику. А еще Александр назвал свои любимые яства. Видимо, они тоже будут присутствовать на его новогоднем столе.

Об этом Александр Ревва рассказал журналистам в кулуарах музыкальной премии «Золотой граммофон».

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«Когда дочки снимались в рекламе, они получали деньги»

— Александр, есть ли у вас какие-то новогодние традиции?

— Мы стараемся проводить время вместе с семьей.

— А что любите делать вместе с родными?

— Играть в снежки, поджигать бенгальские огни, и обязательно совместное поедание вкусностей, сладостей, обоюдное поправление на килограммы.

— Говоря о своих детях, Филипп Киркоров признался, что платит им деньги за мелкую работу по дому. Есть ли такая традиция в вашей семье?

— Я не плачу, но когда дочки снимались в рекламе, они получали деньги. И когда играли у меня в клипе, тоже заработали.

— А вы контролируете их расходы?

— Стараемся контролировать, но с деньгами они и так на вы.

— А на что вы не хотите, чтобы они тратили деньги?

— Сладкое нельзя. И раз — пришла упаковка печенья!

Александр Ревва с женой Анжеликой. Фото: Global Look Press

— Что вы любите петь во время новогодних застолий, когда максимально расслаблены?

— Я пою разные песни: и Киркорова, и Лепса, и зарубежные композиции, и народные, и «Подмосковные вечера». Когда у тебя еда опускается, сидишь как Ждун, ручки на животик положил…

— «Аэропорты» Леонида Агутина?

— Аэропорты, аэровокзалы, ж.-д. вокзалы… В общем, много хороших песен!

— Этот год считается годом кармы. На вас она как-то влияет?

— Не думаю об этом. Но вроде все хорошо.

Вообще, каждый из нас может загадывать будущее. Но нужно обязательно быть наедине с самим собой.

Просто берешь, закрываешь глаза и представляешь, как ты в красной косухе, широких брюках получаешь «Золотой граммофон». Вокруг тебя огромное количество микрофонов, которые задают вопросы про карму, про традиции.

И я уже это себе представлял. Представляете? Я не шучу.

«Когда ты доходишь до горячего, то уже «плотный»

— А куда вы ставите свои награды?

— У меня есть специальный шкаф с полочкой. Там стоят пять «Золотых граммофонов», и сегодня ночью я поставлю шестой. Это прямо настоящее золото и малахит, а это бархат. (показывает журналистам статуэтку. — Прим. ред.)

Александр Ревва в кулуарах премии «Золотой граммофон». Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

— А новогодний стол обычно сами делаете?

— Желательно мы все готовим сами, потому что все, приготовленное руками, имеет особую энергию.

— Какие блюда можно увидеть на вашем новогоднем столе?

— Оливье, холодец, винегрет, сельдь под шубой и все остальное. В принципе, когда ты уже доходишь до горячего, ты уже «плотный».

— А какие блюда сами любите?

— Я люблю картошечку с селедочкой, пирожки с капустой, квашеную капусточку.

— Вы сервируете стол как-то по-особому?

— Просто поставил и ешь.

Кстати, лайфхак! Ты хорошо поел, а на следующий день будь добр, попей водички. Дайте опуститься еде до конца.

— Многие люди загадывают желания, когда нужно успеть выпить шампанское, поджечь бумажку с пожеланиями и съесть пепел от нее до 12 ночи. Вы такое практикуете?

— Обязательно, но я почему-то не ем ее. Просто сразу проглотил, и все!

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