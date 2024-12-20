Ольга Бузова о трагедии Яниса Тиммы и состоянии Анны Седоковой: «Кто комментирует, для меня это тоже нелюди»

В Москве прошел новогодний концерт «Жара». Одним из ее хедлайнеров стала телеведущая и певица Ольга Бузова.
Ольга появилась на красной дорожке мероприятия в платье из черной экокожи, с драпировками, металлическими заклепками, что сейчас в тренде, на ногах — высокие сапоги-ботфорты.
Ее шею украсило ожерелье, которое создавало некоторую дисгармонию с ее нарядом. Видимо, с помощью этого украшения Ольга решила внести новогоднюю нотку в свой образ.
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«Это моя отдушина, то, что делает мою жизнь счастливой»
Ольгу, как всегда, окружили журналисты, которые атаковали ее вопросами. Но в своей речи Ольга Бузова не могла не коснуться темы подведения некоторых итогов.
«Я уже 20 лет на телевидении, восемь лет на сцене. Я уже не могу представить свою жизнь без сцены. Это моя отдушина, то, что делает мою жизнь счастливой, — отметила Ольга.
Я никогда осознанно не лишусь этого, не сделаю выбор в пользу того, что не делает меня счастливой.
А еще я счастлива, что снимаюсь в большом кино».
Ольга Бузова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
«Аня дала понять, что просит об этом не говорить»
Но, конечно, представителей СМИ интересовал и злободневный вопрос. Они попросили Ольгу прокомментировать недавнюю новость о самоубийстве Яниса Тиммы и реакции его бывшей супруги Анны Седоковой на такой поступок. Однако Бузова дала понять журналистам, что это неэтичный вопрос.
«Я не буду комментировать эту трагедию, это горе. Аня, мне кажется, дала понять, что просит об этом не говорить. Кто комментирует, для меня это тоже нелюди, — призналась Ольга.
— Потому что дайте людям, близким возможность пережить это горе, эту утрату. Когда уходят люди — это всегда больно. Поэтому тут без комментариев».
Напомним, в ночь с 16 на 17 декабря баскетболист Янис Тимма покончил жизнь самоубийством в старенькой пятиэтажке. Возле его тела нашли сотовый телефон с заставкой «Позвоните Анне».
Предположительно, Яниса Тимму похоронят в Риге. Анна Седокова выразила желание помочь с подготовкой его похорон.
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