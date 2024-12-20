Ольга Бузова о трагедии Яниса Тиммы и состоянии Анны Седоковой: «Кто комментирует, для меня это тоже нелюди»

В Москве прошел новогодний концерт «Жара». Одним из ее хедлайнеров стала телеведущая и певица Ольга Бузова.

Ольга появилась на красной дорожке мероприятия в платье из черной экокожи, с драпировками, металлическими заклепками, что сейчас в тренде, на ногах — высокие сапоги-ботфорты.

Ее шею украсило ожерелье, которое создавало некоторую дисгармонию с ее нарядом. Видимо, с помощью этого украшения Ольга решила внести новогоднюю нотку в свой образ.

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«Это моя отдушина, то, что делает мою жизнь счастливой»

Ольгу, как всегда, окружили журналисты, которые атаковали ее вопросами. Но в своей речи Ольга Бузова не могла не коснуться темы подведения некоторых итогов.