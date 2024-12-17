«Буду оставлять за собой выжженную землю, но красивую музыку»: как роковая любовь к Анне Седоковой погубила Яниса Тимму

В ночь с 16 по 17 декабря стало известно о гибели известного баскетболиста, бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы. Он самостоятельно прервал свою жизнь в старенькой пятиэтажке, а рядом с телом спортсмена нашли телефон с заставкой и подписью: «Позвоните Анне».
Анна Седокова называла свои отношения с баскетболистом дерзким приключением. Но это приключение стало для него роковым.
Как познакомились Анна Седокова и Янис Тимма
Анна Седокова и Янис Тимма познакомились летом 2019 года на открытии московского бара певицы. На тот момент Тимма еще состоял в браке, но уже жил отдельно от супруги Саны, родившей ему сына. Седокова отметила, что баскетболист проявил интерес к ее творчеству, и это стало началом их общения. Несмотря на разницу в возрасте и разные сферы деятельности, они быстро сблизились.
Осенью 2019 года пара впервые появилась на публике вместе. Бывшая жена Тиммы негативно отреагировала на его новые отношения и заявила, что знала об изменах мужа за полгода до официального объявления.
Тимма сделал предложение Седоковой во время отдыха в Майами, куда они отправились с тремя детьми певицы от предыдущих браков. Летом 2020 года они обручились на арендованной яхте, а осенью сыграли свадьбу в «Барвиха Luxury Village». На церемонии присутствовали только близкие друзья — даже родители молодоженов не знали о свадьбе.
Дети Анны Седоковой хорошо приняли Яниса Тимму. Особенно его полюбил младший сын артистки, Гектор.
Вскоре после торжества в Интернете появились слухи о возможном расставании пары. Одной из причин называли трудности Тиммы с работой. В 2021 году латвийский баскетболист покинул подмосковный клуб «Химки» и долгое время не мог найти новую команду. В это время Седоковой пришлось финансово поддерживать мужа, что подтачивало их отношения изнутри.
«У нас произошла такая история, что мы оказались на дне»
Идиллия в браке продлилась недолго. Летом 2023 года Анна призналась в интервью, что конфликты с Янисом обострились и достигли предела.
«У нас произошла такая история, когда мы оказались на дне. Янис хотел каждый день тренироваться, а мне хотелось быть с семьей. Если раньше я гастролировала, а он играл, то теперь мы оба сели дома.
Все стало по-другому. Мне было некомфортно, плохо, а ему — нормально. И что в итоге получилось? Мы друг друга буквально съели. Мы прямо уже разводились, расставались», — поделилась артистка.
Через год после свадьбы Янис Тимма уехал в США — он подписал контракт с клубом Lakeland Magic, а Анна Седокова осталась в Москве с младшим сыном. Они пытались поддерживать отношения на расстоянии, но это было сложно.
В 2024 году Седокова начала говорить о проблемах в браке, отметив, что они расставались около 20 раз за пять лет.
В октябре 2024 года Седокова объявила о разводе с Тиммой. Она подала заявление в суд и призналась, что решение о расставании зрело в ней уже около двух лет.
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Анна попросила своих поклонников не обсуждать детали развода и не создавать слухов. Она заявила, что это ее личное дело и она справится с этим самостоятельно.
Янис Тимма же не смог смириться с разрывом. Он публиковал странные посты в социальных сетях и обвинял Седокову в том, что она поменяла его любовь на деньги.
В сентябре 2024 года в шоу «Кстати» Седокова намекнула на желание расстаться с Тиммой. Она заявила, что больше не хочет «безумия» в отношениях и боится, что не сможет писать песни, если научится любить спокойно.
«Я использовала это сумасшествие как топливо для своих песен. Я искренне любила свое безумие. Я не признавала другой формы любви. Для меня она была скучна и неинтересна. И вот сейчас мне страшно.
Я боюсь, что если я когда-нибудь, точно не сейчас, научусь любить спокойно и правильно, я больше не смогу писать. А если так и не смогу, то опять буду оставлять за собой выжженную землю, но красивую музыку», — заявила тога певица.
Судя по этому высказыванию, теперь в репертуаре Анны появится настоящий хит…
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