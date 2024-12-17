«Буду оставлять за собой выжженную землю, но красивую музыку»: как роковая любовь к Анне Седоковой погубила Яниса Тимму

В ночь с 16 по 17 декабря стало известно о гибели известного баскетболиста, бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы. Он самостоятельно прервал свою жизнь в старенькой пятиэтажке, а рядом с телом спортсмена нашли телефон с заставкой и подписью: «Позвоните Анне».

Анна Седокова называла свои отношения с баскетболистом дерзким приключением. Но это приключение стало для него роковым.

Как познакомились Анна Седокова и Янис Тимма

Анна Седокова и Янис Тимма познакомились летом 2019 года на открытии московского бара певицы. На тот момент Тимма еще состоял в браке, но уже жил отдельно от супруги Саны, родившей ему сына. Седокова отметила, что баскетболист проявил интерес к ее творчеству, и это стало началом их общения. Несмотря на разницу в возрасте и разные сферы деятельности, они быстро сблизились.

Осенью 2019 года пара впервые появилась на публике вместе. Бывшая жена Тиммы негативно отреагировала на его новые отношения и заявила, что знала об изменах мужа за полгода до официального объявления.

Тимма сделал предложение Седоковой во время отдыха в Майами, куда они отправились с тремя детьми певицы от предыдущих браков. Летом 2020 года они обручились на арендованной яхте, а осенью сыграли свадьбу в «Барвиха Luxury Village». На церемонии присутствовали только близкие друзья — даже родители молодоженов не знали о свадьбе.

Дети Анны Седоковой хорошо приняли Яниса Тимму. Особенно его полюбил младший сын артистки, Гектор.

Вскоре после торжества в Интернете появились слухи о возможном расставании пары. Одной из причин называли трудности Тиммы с работой. В 2021 году латвийский баскетболист покинул подмосковный клуб «Химки» и долгое время не мог найти новую команду. В это время Седоковой пришлось финансово поддерживать мужа, что подтачивало их отношения изнутри.