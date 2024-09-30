«Влюблен по собственному желанию», «Чудотворец», «Слово пацана»: самые яркие фильмы с участием династии Янковских

Недавно в Москве прошла презентация нового сезона онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». И сразу два проекта – сериалы «Преступление и наказание» и «Прометей» сняты с участием представителей династии Янковских, отца и сына.

Вообще, Олег, Филипп и Иван Янковские подарили нам множество замечательных ролей. Давайте вспомним самые яркие из них.

«Тот самый Мюнхгаузен»

В образе изобретательного и ироничного барона Мюнхгаузена Марк Захаров видел только Олега Янковского, хотя против его кандидатуры выступал и худсовет, и сценарист Григорий Горин. Горин считал, что Янковскому, который практически постоянно играл решительных и волевых людей, не подойдет роль хитрого персонажа. Правда, впоследствии он признал свою ошибку.

Интересно, что съемки проходили в немецком городе Вернигороде. В них принимали участие и немецкие актеры, и немецкий каскадер.

Самой сложной оказалась сцена с оленем, который выходит из леса с вишневым деревом на голове. Сначала ветки пробовали привязать к рогам животного из местного зоопарка, но оказалось, что ко времени съемок олени как раз сбрасывают рога.

Потом подумывали использовать чучело, но его бы выдали стеклянные глаза. Затем взяли марала, который тоже до конца не смог справиться с поставленной задачей.