«Влюблен по собственному желанию», «Чудотворец», «Слово пацана»: самые яркие фильмы с участием династии Янковских

Недавно в Москве прошла презентация нового сезона онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». И сразу два проекта – сериалы «Преступление и наказание» и «Прометей» сняты с участием представителей династии Янковских, отца и сына.
Вообще, Олег, Филипп и Иван Янковские подарили нам множество замечательных ролей. Давайте вспомним самые яркие из них.
«Тот самый Мюнхгаузен»
В образе изобретательного и ироничного барона Мюнхгаузена Марк Захаров видел только Олега Янковского, хотя против его кандидатуры выступал и худсовет, и сценарист Григорий Горин. Горин считал, что Янковскому, который практически постоянно играл решительных и волевых людей, не подойдет роль хитрого персонажа. Правда, впоследствии он признал свою ошибку.
Интересно, что съемки проходили в немецком городе Вернигороде. В них принимали участие и немецкие актеры, и немецкий каскадер.
Самой сложной оказалась сцена с оленем, который выходит из леса с вишневым деревом на голове. Сначала ветки пробовали привязать к рогам животного из местного зоопарка, но оказалось, что ко времени съемок олени как раз сбрасывают рога.
Потом подумывали использовать чучело, но его бы выдали стеклянные глаза. Затем взяли марала, который тоже до конца не смог справиться с поставленной задачей.
Кадр из фильма «Тот самый Мюнхгаузен»
В итоге с «вишневым деревом» на голове передвигался балетмейстер из Театра оперетты, который перед этим изучил проход марала и пытался двигаться с ним в такт. После чего дерево вырезали и совместили со съёмками марала.
И, кстати, знаменитая фраза барона Мюнхгаузена: «Умное лицо еще не признак ума…» сначала звучала так: «Серьезное лицо еще не признак ума…». Однако Олег Янковский случайно оговорился, и этот вариант пришелся по душе Марку Захарову. И несмотря на недовольство Григория Горина, он оставил его в картине.
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«Мой ласковый и нежный зверь»
В основу фильма Эмиля Лотяну легла повесть «Драма на охоте» Антона Павловича Чехова. Главную роль Сергея сыграл Олег Янковский.
Кстати, ему импонировало произведение классика, но не очень нравился сценарий по мотивам. Поэтому попросил время на обдумывание. Однако Олег Янковский очень хотел поработать с режиссером ленты «Табор уходит в небо» и поэтому согласился на эту роль.
Роль Ольги сыграла ученица хореографического училища Воронежа Галина Беляева. Режиссер играл исполнительницу, которая будет напоминать ему одновременно Татьяну Самойлову, Одри Хепберн и Людмилу Савельеву и нашел ее в Галине.
Кстати, на съемках ленты у Беляевой и Лотяну возник роман, а когда Галине исполнилось 18 лет, они поженились.
Кадр из фильма «Мой ласковый и нежный зверь»
Однако вернемся к фильму. Одна часть съемок проходила в усадьбе Валуево, принадлежавшей декабристу Владимиру Мусину-Пушкину, а другая – в Суздале.
Фильм «Мой ласковый и нежный зверь» также известен по свадебному вальсу. Чтобы написать собственное уникальное произведение, Евгений Дога искал вальсы конца XIX века, но ему все не нравилось. Он сочинял и переписывал собственные отрывки, показывал их режиссеру, пока не услышав один из них, Лотяну не сказал: «Стоп».
Из этого отрывка за одну ночь родился Вальс, который уже следующим вечером был записан оркестром кинематографии. Композитор рассказывал, что очень удивился, когда музыканты, закончив играть мелодию, принялись бить смычками по пюпитрам. Тем самым они аплодировали ему.
Впоследствии Вальс звучал на открытиях Олимпиад 1980 и 2014 года, нередко фигуристы ставят под него хореографические номера. А уж про обычные свадьбы и говорить не приходится. Американский президент Рональд Рейган назвал это произведение «вальсом века».
«Влюблен по собственному желанию»
Эта картина рассказывает об эксперименте, который ставят друг на друге спортсмен, а ныне алкоголик, работающий на заводе, Игорь и невзрачная девушка Вера. Оба хотят выяснить, можно ли влюбиться по своему желанию.
Незадолго до съемок этой картины режиссер Сергей Микаэлян переживал не лучший период своей жизни. Один из его фильмов запретили, другой положили на полку, а третий он никак не мог запустить.
И тут ему на глаза попалась статья об аутотренинге, рассказывающая, что можно изменить свою жизнь силой мысли. Вместе с журналистом Александром Восинским он взялся за написание сценария. Работа шла около полугода, пока к ней не присоединился драматург Виктор Мережко. После этого сценарий был закончен за пять дней.
Кадр из фильма «Влюблен по собственному желанию»
Роль Веры исполнила Евгения Глушенко, которую ради этой роли превратили в дурнушку: сделали прыщики, толщинку и некрасивую прическу.
На роль Игоря Микаэлян пригласил своего друга Олега Янковского. Однако возникла одна небольшая проблема: во время намеченного съемочного периода Янковский отправлялся с театральными гастролями в Ташкент, а затем должен был приступить к съемкам в ленте «Полеты во сне и наяву».
Чтобы не упустить такого артиста, киношники решили снимать фильм в Узбекистане. В частности, там были сняты сцены, когда персонажи ищут солдатские могилы в Подмосковье. Специально для съемок в Ташкент привезли несколько обелисков, потому что подобных захоронений там просто не нашлось.
Поскольку герой Олега Янковского работает на заводе, актер нашел несколько дней, чтобы пройти там практику. Вот так он работал над ролью!
«Чудотворец»
Одна из главных ролей Филиппа Янковского – в сериале «Чудотворец». Он рассказывает о соперничестве двух экстрасенсов Николая Арбенина (Филипп Янковский) и Виктора Ставицкого (Федора Бондарчука), собирающих большие аудитории в 80-е годы. Аудитория узрела в этих образах отсылки к образам Алана Чумака и Анатолия Кашпировского. Однако создатели картины поясняли, что эти образы собирательные.
По сюжету оба экстрасенса борются за любовь героини Оксаны Фандеры.
В этом сериале Филипп Янковский впервые сыграл со своей женой Оксаной Фандерой. А вот Федор Бондарчук, напротив, неоднократно исполнял роли ее экранных мужей.
Кадр из сериала «Чудотворец»
При работе над сценарием режиссер Дмитрий Константинов изучил немало материалов об экстрасенсах. В сериале описывались реальные истории их выступлений, например, как мальчик с ДЦП зашевелил пальцами, а незрячая девочка впервые стала видеть очертания предметов, после чего ей назначили операцию.
«Иван Денисович»
За роль в фильме «Иван Денисович», снятом по рассказу Александра Солженицына «Один день из жизни Ивана Денисовича», Филипп Янковский получил награду международных независимых кинокритиков Boccalino d’Oro на 74-м кинофестивале в Локарно. В интервью ведущей «Белой студии» Дарье Златопольской он признался, что гордится этой ролью.
Тогда Филипп пояснил, что амплитуда его актерского состояния во время съемочного периода была очень высокой, и ему приходилось проживать разные состояния своего героя. Но при этом важно было показать, что, несмотря на окружающую обстановку, Иван Денисович бывает счастлив и находит в себе силы улыбаться сквозь боль.
Филипп Янковский рассказывал, что работая над образом, вспоминал своего дедушку, чья судьба была очень похожа на судьбу Ивана Денисовича.
Кадр из фильма «Иван Денисович»
«Хотите верьте, хотите – нет. Я оказался настолько погружен в эту роль, что вдруг почувствовал, как какая-то третья субстанция играет Филиппом Янковским сержанта Шухова», - отмечал Филипп Янковский.
По словам Янковского, ради роли уже в финале съемок он прекратил умываться, отрастил ногти и бороду, научился класть кирпич, соорудил себе нары и спал на них.
И что интересно, походку своего героя он подсмотрел у соседа-алкаша, который, выходя из магазина в холодную погоду в легкой одежде, умудрился сохранить, а не расплескать тепло.
«Чемпион мира»
В фильме «Чемпион мира» Ивану Янковскому выпала честь сыграть самого Анатолия Карпова. В центре повествования – шахматный поединок за звание чемпиона мира между советскими гроссмейстерами Анатолием Карповым и Виктором Корчным. Матч проходил с 18 июля по 18 октября 1978 года в городе-курорте Багио на Филиппинах.
Консультантом фильма выступил сам Анатолий Карпов. Он отметил, что остался доволен работой Ивана Янковского.
Кадр из фильма «Чемпион мира»
Помимо этого, личным наставником Ивана стал чемпион мира по быстрым шахматам Даниил Дубов. Перед съемочным процессом артист ездил к нему на тренировки, играл в шахматы, чтобы набить руку, изучал партии ведущих игроков мира. В итоге за роль Анатолия Карпова Иван Янковский получил «Золотой орел» в номинации «Лучшая мужская роль».
«Слово пацана»
Сериал Жоры Крыжовникова о криминальных группировках 80х годов стал сериалом 2023 года.
Иван Янковский сыграл в нем парня по кличке Вова Адидас, который не может найти себя после возвращения с Афганской войны и становится главарем уличной банды.
Кадр из сериала «Слово пацана»
Кстати, Иван не сразу согласился сыграть в этом фильме. Думал, что не справится, но взял себя в руки. Специально для этой картины Иван Янковский научился играть на гитаре, петь и боксировать. Как мы видим, оно того стоило.
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