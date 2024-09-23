Жена Никиты Преснякова показала его моложавую тещу на фотосессии в Москве

Никита Пресняков уже больше пяти лет состоит в браке с Аленой Красновой. Они всегда демонстрировали идиллию. Музыкант соглашался на романтичные фотосессии с избранницей. Два года назад Никита Пресняков и Алена Краснова вместе уехали жить в США. Примечательно, что ему пришлось заново строить карьеру. Он снимает клипы и выступает с кавер-группой в клубах. Недавно появились слухи, что он оказался на грани развода с женой.
Алена Краснова приехала в Москву и не стала возвращаться в Лос-Анджелес к мужу. Но сын Кристины Орбакайте опроверг эти новости. Примечательно, что пока супругов вместе никто не видел.
А накануне Алена Краснова устроила фотосессию. Она собрала вместе своих родных. В соцсети невестка Кристины Орбакайте поделилась кадрами, на которых красовалась со своей мамой. Теща Никиты Пресняковой оказалась моложавой блондинкой.
Алена Краснова с мамой и родными. Фото: соцсети Алены Красновой
Поклонники восхитились тем, как выглядит мама Алены Красновой. Многие отметили, что у нее отличные гены. Но на кадрах снова не было Никиты Преснякова. Алена Краснова показала своего отца, сестру и племянников. К слову, сама Алена Краснова пока не думает о детях. Пара не торопится с пополнением в семье.
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