Жена Никиты Преснякова показала его моложавую тещу на фотосессии в Москве

Никита Пресняков уже больше пяти лет состоит в браке с Аленой Красновой. Они всегда демонстрировали идиллию. Музыкант соглашался на романтичные фотосессии с избранницей. Два года назад Никита Пресняков и Алена Краснова вместе уехали жить в США. Примечательно, что ему пришлось заново строить карьеру. Он снимает клипы и выступает с кавер-группой в клубах. Недавно появились слухи, что он оказался на грани развода с женой.

Алена Краснова приехала в Москву и не стала возвращаться в Лос-Анджелес к мужу. Но сын Кристины Орбакайте опроверг эти новости. Примечательно, что пока супругов вместе никто не видел.

А накануне Алена Краснова устроила фотосессию. Она собрала вместе своих родных. В соцсети невестка Кристины Орбакайте поделилась кадрами, на которых красовалась со своей мамой. Теща Никиты Пресняковой оказалась моложавой блондинкой.