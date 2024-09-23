Бузовой сделал предложение казанский парашютист, совершив прыжок с воздушного шара

Ольга Бузова уже давно мечтает о семье. Свою личную жизнь она не может устроить несколько лет. Телеведущая пережила развод с Дмитрием Тарасовым, а потом рассталась с блогером Давой. В этом году она не раз намекала, что у нее появился возлюбленный. Певица то смущенно говорила, что счастлива, то намекала, что не за горами день, когда она станет мамой. А недавно она улетела отдыхать в Занзибар.

Поклонники гадают, кто составил ей компанию. В это время Ольга узнала, что ее руки и сердца попросил парашютист из Казани. Он спрыгнул с воздушного шара, пролетел 2 тысячи метров и успешно приземлился.

«Мои хорошие… Я реально в шоке! Как вам такое предложение. Этот прыжок с парашютом посвятили мне! Невероятно отважный молодой человек. Вопрос один — где кольцо?» — написала Бузова.

Пока неизвестно, вышел ли жених на связь с самой телеведущей. Однако пока она не дала никакого ответа. Возможно, что их впереди ждет встреча.