Бабкина рассказала, что Пугачева и Галкин* покинули Россию ночью: «Подружка приехала к ним в Грязь. А их нет»

В 2022 году Алла Пугачева уехала из России. Примечательно, что она никого не предупредила об этом. С ней уехали двойняшки Лиза Галкина и Гарри Галкин.

Теперь Алла Пугачева проводит время то в Израиле, то на Кипре, то в Латвии. Ее муж Максим Галкин* дает концерты по всему миру. Недавно ходили слухи, что у супругов печальное финансовое положение.

Якобы из-за этого Примадонна планирует приехать в Россию и дать концерт. Но потом певица эти слухи опровергла. А теперь Надежда Бабкина рассказала, как два года назад Алла Пугачева под покровом ночи покинула страну.

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«Алла из подруг своих никому не сказала о том, что они уезжают. Тогда подружка приехала к ним в Грязь. А их нет. И там домработница говорит: «Они уехали ночью». Та: «У нас сегодня намечены встречи, мы должны посидеть, поболтать». А их нет. И ни привета, ни ответа», — сказала Надежда Бабкина во время интервью на RUTUBE-канале «Консерватор».

Примечательно, что сама Надежда Бабкина заявила, что любит Россию и покидать ее не планирует. По словам Надежды Георгиевны, Алла Пугачева могла продолжить давать концерты, но сама решила себя «списать» сославшись на усталость.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента