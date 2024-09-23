Алсу заявила, что бывший муж с адвокатом пытаются очернить ее имя: «Выдумывают разные небылицы»

Певица Алсу Абрамова минувшим летом получила развод. Она расторгла брак с Яном Абрамовым после 18 лет совместной жизни. Певица намекнула, что муж ей изменял. Алсу Абрамова косвенно подтвердила его связь с Анастасией Решетовой . Артистка не скрывает, что намерена получить часть совместно нажитого имущества. Идти на примирение с Яном Абрамовым она не стала.

В последнее время адвокат Яна Абрамова Александр Добровинский сделал несколько заявлений. Сначала он утверждал, что певица нашла себе нового мужчину, а потом рассказал, что звезда готовится судиться с бывшим супругом в Великобритании.

Это заставило певицу Алсу Абрамову прервать молчание. Она назвала своего экс-мужа нарциссом. Также артистка уверена, что Ян намеренно очерняет ее репутацию с помощью адвоката.

«Полагаю, что адвокат, который активно пиарится на моем имени, и его доверитель специально выдумывают разные небылицы в попытке очернить мои имя. Другого объяснения у меня нет. Ни слова правды ни в одном из его заявлений нет. Врет!» — высказалась певица Алсу Абрамова .

Певица Алсу Абрамова пригрозила Александру Добровинскому, что подаст на него в суд и привлечет к ответственности за то, что он распространяет ложную информацию.