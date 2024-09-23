Спиркина рассказала, как племянник Михалкова перед смертью спал на полу на грязном матрасе и выглядел как бомж

Ольга Спиркина является известной актрисой. Она снимается в кино и играет в театре. Более того, Ольга художественный руководитель Школы телевидения Ольги Спиркиной «Останкино-ТВ». Пятым мужем артистки был Дмитрий Кончаловский — племянник известных режиссеров, братьев Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского . Его не стало в конце лета, он скончался на 61-м году жизни. Мужчина умер во сне.

Ольга Спиркина стала героиней шоу «Секрет на миллион». Она призналась, что Дмитрий Кончаловский с ней развелся со скандалом.

По словам актрисы, когда тело ее бывшего супруга нашли, то у него был «огромный необъятный живот». Она пояснила, что Дмитрий Кончаловский упал, поэтому не выходил из дома в последнее время. Причиной его смерти назвали сердечную недостаточность. Ольга Спиркина заверила, что он выглядел как бомж и спал на полу на грязном матрасе в последние дни жизни.

Также Ольга Спиркина рассказала, что рассталась с ним из-за его злоупотребления алкоголем. Тогда они даже судились. Дмитрий хотел отсудить у нее часть имущества. Однако Ольга отмечала, что за время брака он не приносил деньги и жил за ее счет.