Звезда сериала «Невский» Андрей Горбачев: «Про меня ходит слава неудобного артиста»

13 сентября в 19:00 на канале «Dомашний» состоится премьера сериала «Забытая любовь» в рамках линейки «Сквозь слезы к счастью». «А, все понятно, — скажете вы, — снова про одноклассников и внезапно вспыхнувшие чувства...»

Да! Про одноклассников и чувства, но если бы все истории развивались одинаково, было бы не интересно.

Сценаристы же каждый раз приправляют традиционную историю новыми специями: характерами, мотивами, событиями. Что случится в этот раз, зритель узнает чуть позже, а вот познакомиться с исполнителем одной из главных ролей — актером Андреем Горбачевым, сыгравшим ранее в сериале «Невский» — можно уже сейчас. Что и сделала Teleprogramma.org.

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«Мой персонаж в сериале «Забытая любовь» похож на Карандышева из «Бесприданницы» Островского»

— «Забытая любовь» и ваш тезка — герой Андрей. Какова его роль в истории?

— Мне кажется, я нащупал этого персонажа, еще читая сценарий. Однажды в студенчестве мы ставили замечательную одноактную пьесу Тургенева «Провинциалка». Я играл Алексея Ивановича Ступендьева. Именно его я на сто процентов почувствовал в Андрее. И Юлия Капитоновича Карандышева из «Бесприданницы» Островского.

Когда мы с Валерием Ибрагимовым (режиссер проекта. — Прим. авт.) говорили перед началом съемок, я сказал ему об этом.

— Чем же они так похожи?

— Его облапошивают все вокруг. Андрей — нормальный человек, но в нем есть какая-то черта, из-за которой все пытаются его обмануть, унизить, считая дураком. Но он совсем не дурак. Наивный. Причем это такая степень наивности, какую описали и Тургенев, и Островский.

Образы же не новы, и сюжеты у классиков частенько заимствуют. Это не секрет.

— Не секрет и то, что с исполнительницей роли Нади, вашей жены — Анастасией Сорокиной — вы уже встречались, и что примечательно, тоже на канале «Dомашний» в проекте «Еще одна попытка полюбить»…

— Да, да! Это чудо, счастье, когда встречаешься с проверенными партнерами! С Настей мы стояли на этом проекте перед ЗАГСом, и она мне сказала: «Ну что? Еще одна попытка полюбить?» (Смеется.)

Но там я был злодеем, а здесь... Знаете, хорошо, когда складывается команда! Дима Мурашов, Дима Белякин (актеры, занятые в проекте. — Прим. авт.) — мои друзья. С Димой Белякиным мы жили в одном общежитии. С Димой Мурашевым отработали недавно проект.

И знаете, удивительно: мы с ним поменялись ролями, позициями. В самом начале перед съемками между двумя Димами я загадал желание, чтобы все получилось прекрасно. И так и будет — у нас профессиональная слаженная команда!

С этими двумя парнями мне легко, мы хохочем перед грустной сценой, а звучит команда «Мотор!», и эти профессионалы тут же выдают нужный результат. Мне нравится, когда нет этого: дай мне собраться, настроиться — если артист умеет настраиваться и переключаться, то он это может сделать за секунду.

— А споры бывают?

— Про меня ходит слава неудобного артиста.

— С чего это?

— Есть такая поговорка, не мною придуманная: сценарий не Библия. Я ею часто пользуюсь. Мы на площадке с актерами и режиссером часто меняем текст, что-то адаптируем под погоду и обстоятельства, место. Приходится править текст, подделывать под себя, оживлять.

Кстати, сейчас я поступил в школу дистанционного обучения на сценарное мастерство. У меня много-много идей, а оформить не умею. Хочу овладеть этим мастерством, чтобы уметь спорить со сценаристами на профессиональном уровне.