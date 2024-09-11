Звезда сериала «Невский» Андрей Горбачев: «Про меня ходит слава неудобного артиста»

13 сентября в 19:00 на канале «Dомашний» состоится премьера сериала «Забытая любовь» в рамках линейки «Сквозь слезы к счастью». «А, все понятно, — скажете вы, — снова про одноклассников и внезапно вспыхнувшие чувства...»
Да! Про одноклассников и чувства, но если бы все истории развивались одинаково, было бы не интересно.
Сценаристы же каждый раз приправляют традиционную историю новыми специями: характерами, мотивами, событиями. Что случится в этот раз, зритель узнает чуть позже, а вот познакомиться с исполнителем одной из главных ролей — актером Андреем Горбачевым, сыгравшим ранее в сериале «Невский» — можно уже сейчас. Что и сделала Teleprogramma.org.
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«Мой персонаж в сериале «Забытая любовь» похож на Карандышева из «Бесприданницы» Островского»
— «Забытая любовь» и ваш тезка — герой Андрей. Какова его роль в истории?
— Мне кажется, я нащупал этого персонажа, еще читая сценарий. Однажды в студенчестве мы ставили замечательную одноактную пьесу Тургенева «Провинциалка». Я играл Алексея Ивановича Ступендьева. Именно его я на сто процентов почувствовал в Андрее. И Юлия Капитоновича Карандышева из «Бесприданницы» Островского.
Когда мы с Валерием Ибрагимовым (режиссер проекта. — Прим. авт.)
— Чем же они так похожи?
— Его облапошивают все вокруг. Андрей — нормальный человек, но в нем есть какая-то черта, из-за которой все пытаются его обмануть, унизить, считая дураком. Но он совсем не дурак. Наивный. Причем это такая степень наивности, какую описали и Тургенев, и Островский.
Образы же не новы, и сюжеты у классиков частенько заимствуют. Это не секрет.
— Не секрет и то, что с исполнительницей роли Нади, вашей жены — Анастасией Сорокиной — вы уже встречались, и что примечательно, тоже на канале «Dомашний» в проекте «Еще одна попытка полюбить»…
— Да, да! Это чудо, счастье, когда встречаешься с проверенными партнерами! С Настей мы стояли на этом проекте перед ЗАГСом, и она мне сказала: «Ну что? Еще одна попытка полюбить?» (Смеется.)
Но там я был злодеем, а здесь... Знаете, хорошо, когда складывается команда! Дима Мурашов, Дима Белякин (актеры, занятые в проекте. — Прим. авт.) — мои друзья. С Димой Белякиным мы жили в одном общежитии. С Димой Мурашевым отработали недавно проект.
И знаете, удивительно: мы с ним
С этими двумя парнями мне легко, мы хохочем перед грустной сценой, а звучит команда «Мотор!», и эти профессионалы тут же выдают нужный результат. Мне нравится, когда нет этого: дай мне собраться, настроиться — если артист умеет настраиваться и переключаться, то он это может сделать за секунду.
— А споры бывают?
— Про меня ходит слава неудобного артиста.
— С чего это?
— Есть такая поговорка, не мною придуманная: сценарий не Библия. Я ею часто пользуюсь. Мы на площадке с актерами и режиссером часто меняем текст, что-то адаптируем под погоду и обстоятельства, место. Приходится править текст, подделывать под себя, оживлять.
Кстати, сейчас я поступил в школу дистанционного обучения на сценарное мастерство. У меня много-много идей, а оформить не умею. Хочу овладеть этим мастерством, чтобы уметь спорить со сценаристами на профессиональном уровне.
Андрей Горбачев и Анастасия Сорокина в сериале «Забытая любовь». Фото: телеканал «Dомашний»
«Готовить я действительно люблю»
— Читала, что вы практически на профессиональном уровне готовите и любите это. Могу предположить, что и многие другие домашние дела вам подвластны…
- Готовить я действительно люблю. Для меня это лучший отдых, переключение, снятие груза дневных забот. Могу приготовить и гротен, и мясо, и рыбу. А сейчас варю борщ, разговаривая с вами.
— А фаствуд на бегу или в ресторане посидеть?
— Только дома! Вы спросили про дела, хозяйственный ли я. Так вот, вбить гвоздь в стену тоже могу, владею дрелью, перфоратором, так что умею повесить телевизор, карнизы, шторы. Но есть вещи, которые лучше сделает мастер.
Люблю талантливых людей — во всем. Вот положить плитку в принципе смогу. Но лучше позову профессионала и буду балдеть, глядя, как он это делает.
— Вы играете на гитаре, занимаетесь большим теннисом, футболом увлекаетесь, в русский бильярд играете… Сейчас многие актеры принимают участие в музыкальных, спортивных, танцевальных проектах, танцуют на льду и на паркете, выживают в разных проектах. Какое направление вы бы выбрали для себя?
— Я давно смотрел проект, где команды отправляли на необитаемый остров и там выживали. Люблю дальние поездки, костер разжечь, наловить рыбу и тут же приготовить из нее уху в котелке. Дайте мне удочку и лопату, и уха вам будет!
Так что с удовольствием бы отправился на какой-нибудь остров и там помогал чем мог выживать другим и себе. (Смеется.)
«В «Великолепной пятерке» я высовывался из машины и стрелял по колесам»
— С вашей работой и так экстрима хватает. Вы же не раз рассказывали, что стараетесь все трюки делать сами, без дублеров…
— А как иначе?! Льстит же, что могу! Хотя иногда
А недавно снимали в Ford Focus. Выскочил, кричу: «Держи меня!» и все такое… А окошко-то маленькое. Вылезти-то вылез, но мне так щемануло спину… Больше на такой трюк не решусь.
— Актерская судьба кочевая. Поезд, самолет или машина?
— Поезд, однозначно! Обожаю поезда! Это же возможность увидеть новых людей, не актерской профессии, пообщаться с ними. Помните, я говорил, что обожаю профессионалов в любой сфере? Вагонные встречи — прекрасная возможность поговорить с юристом, бухгалтером, грузчиком, хотя им я и сам работал. Как артист, я питаюсь от своих попутчиков!
Мне интересны истории, и в поезде есть время
Мы приготовили дома все яства, выкупили купе, накрыли стол и встретили Новый год, а в три часа ночи вышли уже в другом городе. Фантастика!
— А каким было самое длинное путешествие?
—- 3,5 суток в Красноярский край из Ростова-на-Дону. Мне было лет восемь, июль, жара, в поезде духота… Но это было путешествие с любимым дедушкой, который решил меня свозить к родственникам, к корням. Так здорово!
Андрей Горбачев с женой Кристиной Убелс. Фото: личный архив Андрея Горбачева
— А еще знаю, что вы любите прокатиться на машине времени — сняться в историческом кино. А была ли эпоха или личность, которую вы открыли для себя совершенно иначе?
— Безусловно! Проект «Формула преступления». Мой герой Тарас и героиня Алины Ланиной Анастасия жили в конце XIX века. Это тот проект, в который я вошел, казалось бы, с большой подготовкой.
Я очень люблю историю, много знаю про тот период, но когда начал работать, то ничего как будто бы и не знал, может, на 10 процентов. Да и сейчас знаю на 15.
В Театре на Васильевском сейчас репетируем большой исторический проект, и снова я открываю бездны про, казалось бы, известных людей.
«Думаете, киллера или бандита сыграть — это обычно?»
— Была ли у ваших героев какая-то необычная профессия?
— Да все необычно! Думаете, киллера или бандита сыграть — это обычно? Для зрителя это просто кино, и просто сыграл Горбачев очередного бандита. А мне, как актеру, надо вообразить себе, что ты глава какой-то бандитской организации. Ты реально приходишь и угрожаешь человеку.
Я пытаюсь
Ты в жизни видишь таких людей?! Нет! Это не мой круг общения, нет около меня таких людей. К счастью! Так что это уже необычно!
— И кто же самый-самый?
— Самое необычное было у Игоря Станиславовича Угольникова в «Учености плоды». Всегда мечтал играть в исторических военных фильмах, основанных на реальных событиях. И, представляете, мне досталась роль человека, который был единственным реальным из всех персонажей с реальным именем, фамилией — Виталий, Виталя Андреевич Юпатов.
Когда я начал копать и узнал, что он делал… представить, вообразить невозможно, что он творил: собирал младенцев в мешок и бил этим мешком об стену… Как это можно оправдать?! Но пришлось… Наверное, это самое, что и невозможно понять, и невозможно примерить, но надо играть.
«У меня прекрасные погодки — сын Иван и дочка Ярослава»
— Не буду спрашивать, как вам это удалось… Дико, особенно когда есть свои дети… Давайте лучше о них.
— У меня прекрасные погодки — сын Иван и дочка Ярослава. Иван Андреевич учится в музыкальной школе по классу балалайки. У него большие успехи, он уже лауреат многих конкурсов. Первое время, кстати, стеснялся выступать, не понимал, зачем ему это, сейчас понравилось.
Ярослава Андреевна занимается акробатикой, большая модница и красавица! И безусловный
Андрей Горбачев. Фото: личный архив
— Чтобы сказали себе 20-летнему?
— Будь
— Чтобы вы себе пожелали в почтенном возрасте?
— Понять бы, какой это возраст — почтенный. Я побывал в Узбекистане и проникся культурой, когда нет разницы, какого возраста женщина, ты должен ее уважать, если ты мужчина, почитать.
— Давайте обозначим иначе — себе лет через 40…
— Это мне к 80 будет… Хотелось бы обнять всех любимых и быть в здравии, и быть в своем уме. Хочется увидеть, что у родных все хорошо, и… жить дальше! (Смеется.)
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