Умерла старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако

Марина Полицеймако является известной актрисой. Она регулярно снималась в эпизодических ролях. Также ей довелось почти 60 лет проработать в Театре на Таганке. 10 сентября стало известно, что артистка умерла Об этом рассказали в театре. Причину смерти 86-летней Полицеймако пока не называют.

Примечательно, что она состояла в браке с артистом Семеном Фарадой. В свое время он серьезно заболел, перенес инсульт. Актриса за ним ухаживала и делала все, чтобы продлить ему жизнь.

Их сын Михаил стал артистом. Он играет в театре и снимается в кино. А старший сын Марины Юрий живет в ЮАР. Добавим также, что Полицеймако долго время просто работала в театре, а потом стала сниматься в фильмах и сериалах. Со временем она стала играть мам и бабушек. В ее копилке 57 лет работы в кино.