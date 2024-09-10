Агата Муцениеце призналась, что у нее начались проблемы с видеоблогом: «Кто-то шлет массовые жалобы»

Теперь актриса сообщила, что у нее появились новые проблемы. Очень давно она ведет свой аккаунт на YouTube. Там Муцениеце выкладывает видео, в которых показывает яркие кадры из своей жизни. Но накануне ее новый ролик стали блокировать.
«Кто-то шлет массовые жалобы на мой видеоблог», — с сожалением написала артистка.
Она решила перезалить видео. Агата понимает, что даже если пришло 10-15 жалоб, то уже могут заблокировать ее аккаунт. Поклонники заподозрили, что актриса снова намекает на козни Прилучного.
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