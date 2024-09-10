Агата Муцениеце призналась, что у нее начались проблемы с видеоблогом: «Кто-то шлет массовые жалобы»

Агата Муцениеце уже давно стала известной персоной. Она активно снимается в кино. Также уже несколько лет актриса выступает в кабаре. Ей удалось купить загородный дом, в котором она отдыхает с сыном Тимофеем и дочкой Мией. Примечательно, что бывший муж артистки Павел Прилучный недавно подал на нее в суд . Он был раздосадован, когда ему пришлось платить алименты бывшей жене. Теперь он хочет, чтобы дети сами определились, с кем хотят жить. Если они переедут к отцу, то Агате придется платить алименты бывшему супругу.

Теперь актриса сообщила, что у нее появились новые проблемы. Очень давно она ведет свой аккаунт на YouTube. Там Муцениеце выкладывает видео, в которых показывает яркие кадры из своей жизни. Но накануне ее новый ролик стали блокировать.

«Кто-то шлет массовые жалобы на мой видеоблог», — с сожалением написала артистка.

Она решила перезалить видео. Агата понимает, что даже если пришло 10-15 жалоб, то уже могут заблокировать ее аккаунт. Поклонники заподозрили, что актриса снова намекает на козни Прилучного.