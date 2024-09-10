Уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова заявила, что не вернется в театр «Современник»: «Уже никогда»

«В театр «Современник» я точно не вернусь уже никогда. Даже личные контакты, которые там были, они настолько все искорежены. Все уверены, что у меня есть тайные кукловоды, какие-то кураторы», — высказалась Чулпан.
Она заверила, что все обстоит иначе. Актриса прекратила помогать фонду «Подари жизни», где сама была попечителем. Но пока она не исключает, что приедет в Россию. По ее словам, это возможно, если надеть черные очки. В таком виде артистка хотела бы прогуляться с друзьями по любимым улочкам. Но Хаматова подчеркнула, что пока ей хорошо в Европе. Об этом она рассказала в интервью для YouTube.
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