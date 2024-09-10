Уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова заявила, что не вернется в театр «Современник»: «Уже никогда»

Чулпан Хаматова уже много лет строит карьеру в кино. Она также долгое время играла в театре «Современник». Но несколько лет назад актриса покинула Россию. Теперь она живет в Латвии. Однако карьеру ей там сложно строить. Не так давно ее прогнали из рижского театра. Она теперь участвует в других постановках, а выступать ей приходится на небольших площадках . При этом Чулпан заявила, что работать в России не будет и возвращаться на прежнее место работы она не планирует. Более того, даже контакты с бывшими коллегами ей поддерживать не хочется.

«В театр «Современник» я точно не вернусь уже никогда. Даже личные контакты, которые там были, они настолько все искорежены. Все уверены, что у меня есть тайные кукловоды, какие-то кураторы», — высказалась Чулпан.

Она заверила, что все обстоит иначе. Актриса прекратила помогать фонду «Подари жизни», где сама была попечителем. Но пока она не исключает, что приедет в Россию. По ее словам, это возможно, если надеть черные очки. В таком виде артистка хотела бы прогуляться с друзьями по любимым улочкам. Но Хаматова подчеркнула, что пока ей хорошо в Европе. Об этом она рассказала в интервью для YouTube.