Сергей Лазарев высказался об Александре Маслякове: «Личное общение с ним было для меня честью»
Сергей Лазарев. Фото: Global Look Press
Сергей Лазарев признался, что не раз становился членом жюри КВН по приглашению телеведущего.
Сергей Лазарев уже много лет выступает на сцене. Он стал популярным исполнителем. Ему доводилось участвовать в разных проектах. На днях певца потрясла новость о том, что умер Александр Масляков. Он был ведущим КВН и дал дорогу на телевидение многим комикам. Сам Лазарев выходил на сцену КВН в 1997 году в составе молодой команды. Потом ему не раз доводилось сидеть в кресле жюри. Его звал сам Масляков. Артист был поражен случившимся. Телеведущий, как оказалось, несколько лет боролся с раком легких.
«Я всегда восхищался тем, как он вдохновлял многих артистов и комиков, давая им возможность развиваться и раскрывать свои таланты. Личное общение с Александром Васильевичем было для меня большой честью. Его мудрость и доброта навсегда останутся в моей памяти. Я надеюсь, что наследие Маслякова будет жить в сердцах людей и продолжит вдохновлять будущие поколения», — поделился Лазарев, пишет VOICE.
Примечательно, что ранее уже выразили свои соболезнования родным Маслякова такие артисты, как Павел Воля, Гарик Харламов, Пелагея и другие селебрити. Похороны телеведущего состоятся 11 сентября на Новодевичьем кладбище.