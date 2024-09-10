Сергей Лазарев высказался об Александре Маслякове: «Личное общение с ним было для меня честью»

Сергей Лазарев уже много лет выступает на сцене. Он стал популярным исполнителем. Ему доводилось участвовать в разных проектах. На днях певца потрясла новость о том, что умер Александр Масляков . Он был ведущим КВН и дал дорогу на телевидение многим комикам. Сам Лазарев выходил на сцену КВН в 1997 году в составе молодой команды. Потом ему не раз доводилось сидеть в кресле жюри. Его звал сам Масляков. Артист был поражен случившимся. Телеведущий, как оказалось, несколько лет боролся с раком легких.

«Я всегда восхищался тем, как он вдохновлял многих артистов и комиков, давая им возможность развиваться и раскрывать свои таланты. Личное общение с Александром Васильевичем было для меня большой честью. Его мудрость и доброта навсегда останутся в моей памяти. Я надеюсь, что наследие Маслякова будет жить в сердцах людей и продолжит вдохновлять будущие поколения», — поделился Лазарев, пишет VOICE.

Примечательно, что ранее уже выразили свои соболезнования родным Маслякова такие артисты, как Павел Воля, Гарик Харламов, Пелагея и другие селебрити. Похороны телеведущего состоятся 11 сентября на Новодевичьем кладбище.