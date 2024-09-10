Ксения Бородина прилетела в Дубай с новым возлюбленным Николаем Сердюковым: «Наше первое совместное путешествие»

Поклонники опасаются, что Ксения снова обожжется, так как блогер зарабатывает меньше, чем она, а также не является медийной персоной. Но телеведущая заверяет, что ее не интересует чужое мнение. На днях она улетела с возлюбленным в Дубай. Они остановились в роскошном отеле.
Теперь Ксения делится кадрами с пляжа. Блогер постоянно делает ей комплименты. Также влюбленные пошли на шопинг. Телеведущая засняла, как бойфренд носит ее покеты с покупками. Она прошлась по люксовым магазинам, закупив наряды и аксессуары.
«Наше первое совместное путешествие. Посмотрите, что это за бейбочка?!» – говорил во время поездки Сердюков.
Детей звезда с собой брать не стала. Она утверждает, что
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