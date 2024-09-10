Ксения Бородина прилетела в Дубай с новым возлюбленным Николаем Сердюковым: «Наше первое совместное путешествие»

Ксения Бородина была ведущей «Дома-2». Примечательно, что она помогала другим людям строить любовь, но сама несколько раз пережила неудачи в личной жизни. Телеведущая развелась с Юрием Будаговым, от которого родила дочку Марусю. Потом она также развелась со вторым мужем Курбаном Омаровым, от которого родила дочку Теону. Четыре года она предпочитала скрывать личную жизнь. Но на шоу «Последний герой» произошла ее судьбоносная встреча с Николаем Сердюковым. У них завязался роман, который длится уже несколько месяцев.

Поклонники опасаются, что Ксения снова обожжется, так как блогер зарабатывает меньше, чем она, а также не является медийной персоной. Но телеведущая заверяет, что ее не интересует чужое мнение. На днях она улетела с возлюбленным в Дубай. Они остановились в роскошном отеле.