Юлия Меньшова — о маме: "Она ушла, как хотела. Она мечтала так уйти"

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова произнесла трогательную речь на прощании с мамой. Она рассказала, чего больше всего боялась Вера Алентова. Меньшова назвала актрису редкой женщиной и призналась, что преклоняется перед ней.

Что сказала Меньшова о покойной маме

Юлия Меньшова на прощании с Верой Алентовой выглядела безупречно. Она облачилась во все черное: жакет, модные шаровары и сапоги. Во время траурной речи Юлия дала понять, что быть элегантной и великолепной даже в самых сложных обстоятельствах она научилась у своей покойной мамы.