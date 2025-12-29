Юлия Меньшова — о маме: "Она ушла, как хотела. Она мечтала так уйти"

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова произнесла трогательную речь на прощании с мамой. Она рассказала, чего больше всего боялась Вера Алентова. Меньшова назвала актрису редкой женщиной и призналась, что преклоняется перед ней.
Что сказала Меньшова о покойной маме
Юлия Меньшова на прощании с Верой Алентовой выглядела безупречно. Она облачилась во все черное: жакет, модные шаровары и сапоги. Во время траурной речи Юлия дала понять, что быть элегантной и великолепной даже в самых сложных обстоятельствах она научилась у своей покойной мамы.
"Я перед мамой преклоняюсь. Она для меня ролевая модель. И мне кажется, что все слова, которые говорили здесь о ее удивительном совершенстве, справедливы. Я, несмотря на то, что родственница, могла это оценить.
И была счастлива быть ее дочерью, потому что могла учиться очень многому. Она редкая была женщина, которая ухитрялась быть элегантной, красивой, великолепной в обстоятельствах, в которых любой другой был разбит. Она умела держать марку, что передалось в известной степени, кажется, и мне. И думаю, что и дальше по наследству перешло кому-нибудь из наших", — сказала Юлия Меньшова.
Юлия Меньшова на прощании с Верой Алентовой. Фото: Ольга Храбрых / Global Look Press
Господь услышал ее
Юлия Меньшова рассказала, что в их семье тем смерти никогда не была табуированной. И за это она благодарна родителям. В последнее время Меньшова часто говорила с мамой об этом. Вера Валентиновна давала дочери наставления на случай ухода из жизни и признавалась, чего боится больше всего.
"Знаете, что утешает меня все эти дни? Она ушла, как хотела. Она мечтала так уйти. Когда мы обсуждали ее уход, она говорила: 'Только бы не стать обузой. Только бы не быть ни для кого проблемой. Если бы можно было уйти мгновенно, это было бы моим великим счастьем'.
И я думаю, то, что Господь ее так услышал, настолько буквально, что она улетела, как птичка, в мгновение. Я очень благодарна журналистам, которые дежурили у Театра Маяковского и сняли, как она вошла в него. Потому что она вышла из такси, которое я ей заказала. И я ждала, когда она мне позвонит…" — поделилась Юлия Меньшова.
Но Вера Валентиновна позвонить дочери уже не смогла. Из Театра имени Маяковского, куда Алентова приезжала проститься с Анатолием Лобоцким, ее увезли на машине скорой помощи. Медики около часа пытались реанимировать Веру Алентову, но их усилия оказались тщетными.
Актриса скончалась 25 декабря. В последний понедельник года состоялось прощание с Верой Алентовой. Оно прошло в Театре имени Пушкина, которому Вера Валентиновна отдала шестьдесят лет. На сцену она выходила до последних дней своей жизни.
