Портрет с черной лентой, Меньшова с мужем, детьми и невесткой: как проходит прощание с Верой Алентовой

В Москве началась траурная церемония прощания с актрисой Верой Алентовой. Она проходит в Театре имени Пушкина, где шестьдесят лет служила Вера Валентиновна. С утра у здания театра начали выстраиваться в очередь поклонники Веры Алентовой. Со звездой пришли попрощаться тысячи людей.
Как проходит прощание с Верой Алентовой
У входа в театр цветы и фотографии Веры Алентовой, запечатлевшие актрису в разные годы и в разных ролях. В фойе — портрет Алентовой в черной раме и с траурной лентой. Белоснежный гроб с телом Веры Валентиновны установлен в зале театра. Звучит тихая траурная музыка. На большом экране демонстрируются снимки Алентовой.
Рядом сидят самые близкие люди ныне покойной актрисы: ее дочь Юлия Меньшова, муж Юлии Игорь Гордин, дочка с сыном и невестка.
Юлия Меньшова с семьей на прощании с Верой Алентовой. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Юлия Меньшова принимает соболезнования. Коллеги подходят к ней непрерывно, обнимают. Юлия часто переговаривается о чем-то с мужем и детьми. Вероятно, обсуждают детали прощания. Меньшова печальна, но свои эмоции старается не демонстрировать. Юлия не плачет.
К Меньшовой подошли ученики Веры Алентовой. Юлия обняла их. Молодые артисты расплакались у гроба Веры Валентиновны.
Меньшова о чем-то переговаривается с мужем. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Очередь из поклонников
В 10 утра открыли доступ в зал для поклонников. На улице у театра выстроилась огромная очередь из желающих попрощаться с Верой Алентовой. В руках у людей букеты цветов.
Очередь у Театра имени Пушкина на прощание с Верой Алентовой. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Кто из звезд пришел на прощание с Верой Алентовой
Первыми проститься с Верой Алентовой пришли Константин Хабенский, Александр Олешко, Александр Панкратов-Черный, Карен Шахназаров.
Худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев в траурной речи отметил, что Вера Алентова стала воплощением советской, русской женщины для миллионов людей.
"Она учила не сдаваться, даже когда было очень больно, быть всегда стойкой", — сказал Писарев.
Зал Театра имени Пушкина, где прощаются с Верой Алентовой. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Когда не стало Веры Алентовой?
Вера Алентова скончалась 25 декабря. Случилось это после прощания с актером Анатолием Лобоцким. 83-летняя Вера Валентиновна приехала проститься со своим партнером по фильму 'Зависть богов' в Театр имени Маяковского. В какой-то момент ей стало плохо.
Веру Алентову увезли на скорой помощи в реанимацию. Она скончалась, не приходя в себя. Похоронена Вера Алентова будет на Новодевичьем кладбище рядом со своим мужем, режиссером Владимиром Меньшовым.
Читайте также: