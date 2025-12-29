Портрет с черной лентой, Меньшова с мужем, детьми и невесткой: как проходит прощание с Верой Алентовой

В Москве началась траурная церемония прощания с актрисой Верой Алентовой. Она проходит в Театре имени Пушкина, где шестьдесят лет служила Вера Валентиновна. С утра у здания театра начали выстраиваться в очередь поклонники Веры Алентовой. Со звездой пришли попрощаться тысячи людей.

Как проходит прощание с Верой Алентовой

У входа в театр цветы и фотографии Веры Алентовой, запечатлевшие актрису в разные годы и в разных ролях. В фойе — портрет Алентовой в черной раме и с траурной лентой. Белоснежный гроб с телом Веры Валентиновны установлен в зале театра. Звучит тихая траурная музыка. На большом экране демонстрируются снимки Алентовой.

Рядом сидят самые близкие люди ныне покойной актрисы: ее дочь Юлия Меньшова, муж Юлии Игорь Гордин, дочка с сыном и невестка.