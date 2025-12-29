Исакова раскрыла самый ценный совет Алентовой: "Всегда выходи на сцену"

В Москве прощаются с Верой Алентовой. Траурную церемонию в Театре имени Пушкина посетили многие знаменитости. Все они делились своими воспоминаниями о покойной актрисе. Потерявшая мужа Виктория Исакова рассказала о бесценном совете Вере Алентовой, который получила в самые трудные дни в своей жизни.

Как Алентова поддерживала Исакову

Виктория Исакова вспомнила, как трепетала перед Верой Алентовой, когда только пришла в театр. Молодая актриса считала Алентову глыбой и боялась ее.

"Вера Валентиновна — это глыба. А для молодой артистки — это так страшно подойти и что-то сказать. Никогда не знаешь, как она поведет себя. В ней такая стать была невероятная, не знаешь, как себя вести с ней. А на самом деле Вера Валентиновна была нежнейшим человеком", — поделилась Виктория Исакова.

И именно Вера Алентова поддержала Исакову в тяжелый период, когда она переживала смерть мужа, Юрия Мороза. Алентова посоветовала актрисе, где искать спасение.

"Она мне сказала: "Всегда выходи на сцену. Сцена тебя спасет", — добавила Исакова.

Виктория Исакова стала вдовой летом этого года. Ее муж, режиссер Юрий Мороз, скончался от рака в ночь на 14 июля.