Исакова раскрыла самый ценный совет Алентовой: "Всегда выходи на сцену"

В Москве прощаются с Верой Алентовой. Траурную церемонию в Театре имени Пушкина посетили многие знаменитости. Все они делились своими воспоминаниями о покойной актрисе. Потерявшая мужа Виктория Исакова рассказала о бесценном совете Вере Алентовой, который получила в самые трудные дни в своей жизни.
Как Алентова поддерживала Исакову
Виктория Исакова вспомнила, как трепетала перед Верой Алентовой, когда только пришла в театр. Молодая актриса считала Алентову глыбой и боялась ее.
"Вера Валентиновна — это глыба. А для молодой артистки — это так страшно подойти и что-то сказать. Никогда не знаешь, как она поведет себя. В ней такая стать была невероятная, не знаешь, как себя вести с ней. А на самом деле Вера Валентиновна была нежнейшим человеком", — поделилась Виктория Исакова.
И именно Вера Алентова поддержала Исакову в тяжелый период, когда она переживала смерть мужа, Юрия Мороза. Алентова посоветовала актрисе, где искать спасение.
"Она мне сказала: "Всегда выходи на сцену. Сцена тебя спасет", — добавила Исакова.
Виктория Исакова стала вдовой летом этого года. Ее муж, режиссер Юрий Мороз, скончался от рака в ночь на 14 июля.
Виктория Исакова на прощании с Верой Алентовой. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Слово Марии Ароновой
На церемонии прощания с Верой Алентовой побывала и актриса Мария Аронова. В траурной речи она сказала, что Вера Алентова была королевой.
"Вера Алентова показывала пример, как надо относиться к артистам и другим работникам театра: гримерам, костюмерам. Она очень нежно относилась к охранникам", — сказала Мария Аронова.
Мария Аронова на прощании с Верой Алентовой. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Когда не стало Веры Алентовой?
Вера Алентова скончалась 25 декабря, ей было 83 года. Актриса ушла из жизни, посетив церемонию прощания с Анатолием Лобоцким, с которым сыграла любовь в фильме 'Зависть богов'.
Похоронена Вера Алентова будет на Новодевичьем кладбище Москвы, рядом с мужем, режиссером Владимиром Меньшовым.
