Шахназаров — о роли Алентовой в 'Москва слезам не верит': "Это больше, чем актерская работа"

В Москве проходит прощание с актрисой Верой Алентовой. В числе пришедших отдать последнюю дань памяти Вере Валентиновне режиссер Карен Шахназаров. У гроба он произнес траурную речь.
О чем сказал Карен Шахназаров
Карен Шахназаров в скорбной речи отметил работу Веры Алентовой в кино. В частности, он высказался о роли Катерины в картине 'Москва слезам не верит'. Шахназаров считает образ, созданный Верой Валентиновной, мировоззренческим.
"В десятках миллионов сердец российских останется тот необыкновенный женский образ, который она создала вместе со своим супругом Владимиром Меньшовым в фильме 'Москва слезам не верит'. Это больше, чем актерская работа. Это часть мировоззрения русского народа.
Пока есть русское кино, русская особость, этот образ будет сохранять свою силу, свою необыкновенную привлекательность. И он будет формировать мировоззрение наших сограждан на протяжении долгих десятилетий.
Спасибо, Вера Валентиновна, за то, что вы были, за то, что я имел честь быть с вами знаком и дружен. Это были необыкновенные годы. Царство вам небесного. И вы навсегда останетесь в моей памяти также, как ваше незабвенный супруг Владимир Меньшов", — сказал Карен Шахназаров.
Карен Шахназаров на прощании с Верой Алентовой. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Словам Карена Шахназарова внимала дочь Алентовой, Юлия Меньшова. Она сидела у гроба матери, втянув голову в плечи. Словно пытаясь осознать масштаб произошедшего с ней горя. Четыре с половиной года назад Юлия потеряла отца, а теперь не стало и мамы.
Где будет похоронена Вера Алентова?
Вера Алентова скончалась 25 декабря после прощания с актером Анатолием Лобоцким. Теперь Москва прощается с актрисой. Траурная церемония проходит в Театре имени Пушкина, где Алентова служила с 1965 года до последних дней своей жизни.
Похоронена Вера Валентиновна будет на Новодевичьем кладбище рядом со своим мужем, режиссером Владимиром Меньшовым.
