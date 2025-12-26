Какой Алентова приехала на прощание с Лобоцким: двигалась уверенным шагом, быстро прошла мимо людей

Актриса Вера Алентова скончалась сразу после прощания со своим партнером по фильму 'Зависть богов' Анатолием Лобоцким. Те, кто видел ее на скорбной церемонии, утверждают, что Вера Валентиновна была активна и бодра. Но все изменилось буквально за считанные секунды.

Какой Вера Алентова приехала на прощание с Анатолием Лобоцким

Вера Алентова приехала попрощаться с Анатолием Лобоцким одной из последних. Такси с актрисой остановилось прямо у входа в Театр имени Маяковского. Вера Алентова явно не хотела привлекать к себе внимания. С гвоздиками в руках и платочке на голове она быстро прошла в театр.

"По внешнему виду сказать, что ей плохо, было нельзя. Шла уверенным шагом", — поделился очевидец с MK.RU .

Но через считанные секунды все изменилось. Вере Алентовой стало плохо. Актрисе вызвали скорую помощь. Из театра Веру Валентиновну вынесли на носилках.