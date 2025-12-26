Какой Алентова приехала на прощание с Лобоцким: двигалась уверенным шагом, быстро прошла мимо людей
Вера Алентова. Фото: Global Look Press
Очевидец рассказал, какой Алентова приехала на прощание с Лобоцким: «Шла уверенным шагом»
Актриса Вера Алентова скончалась сразу после прощания со своим партнером по фильму 'Зависть богов' Анатолием Лобоцким. Те, кто видел ее на скорбной церемонии, утверждают, что Вера Валентиновна была активна и бодра. Но все изменилось буквально за считанные секунды.
Какой Вера Алентова приехала на прощание с Анатолием Лобоцким
Вера Алентова приехала попрощаться с Анатолием Лобоцким одной из последних. Такси с актрисой остановилось прямо у входа в Театр имени Маяковского. Вера Алентова явно не хотела привлекать к себе внимания. С гвоздиками в руках и платочке на голове она быстро прошла в театр.
"По внешнему виду сказать, что ей плохо, было нельзя. Шла уверенным шагом", — поделился очевидец с MK.RU.
Но через считанные секунды все изменилось. Вере Алентовой стало плохо. Актрисе вызвали скорую помощь. Из театра Веру Валентиновну вынесли на носилках.
"Машина с врачами не отъезжала около получаса: видимо, ей оказывали срочную помощь", — добавил мужчина.
Момент прощания с Анатолием Лобоцким. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press
Потом медики все же приняли решение доставить Веру Алентову в реанимацию. В клинике еще порядка сорока минут врачи пытались реанимировать актрису. Но все было бесполезно.
Вера Алентова скончалась днем 25 декабря сразу после прощания с Анатолием Лобоцким. Причиной ее смерти стал острый инфаркт миокарда. 29 декабря состоится прощание с Верой Алентовой. Оно пройдет в Театре Пушкина, где актриса служила много лет.