Яна Поплавская: "Весь талант Пугачевой — в хабальстве и нужных связях"

Актриса, педагог и общественная деятельница Яна Поплавская в телеграм-канале высказалась об Алле Пугачевой. Она заявила, что не видит в ней никакого особенного таланта. За что Поплавская назвала Пугачеву хабалкой?

Поплавская обрушилась на Пугачеву

Яна Поплавская в телеграм-канале набросилась на Аллу Пугачеву. Актриса развенчала миф о таланте Аллы Борисовны. Она считает, что Пугачева добилась успеха не благодаря мастерству, а за счет умения идти напролом.

"Весь талант Пугачевой — в хабальстве и нужных связях, которыми она умело обзаводилась. Сама назвала себя Примадонной, а приплаченные журналисты разнесли эту дурь по всей стране. Мало таланта и очень много пиара. Вот и вся легенда", — написала Яна Поплавская.

Поплавская считает, что Пугачева не испытывает никакой благодарности к стране и поклонникам, которые ее обожали на протяжении многих лет. По мысли Яны, Алла Борисовна спит и видит, как снова оказалась в России.