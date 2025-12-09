Яна Поплавская: "Весь талант Пугачевой — в хабальстве и нужных связях"

Яна Поплавская. Фото: Сергей Белкин / Global Look Press

Поплавская развенчала Пугачеву: «Мало таланта и очень много пиара»

Актриса, педагог и общественная деятельница Яна Поплавская в телеграм-канале высказалась об Алле Пугачевой. Она заявила, что не видит в ней никакого особенного таланта. За что Поплавская назвала Пугачеву хабалкой?

Поплавская обрушилась на Пугачеву

Яна Поплавская в телеграм-канале набросилась на Аллу Пугачеву. Актриса развенчала миф о таланте Аллы Борисовны. Она считает, что Пугачева добилась успеха не благодаря мастерству, а за счет умения идти напролом.

"Весь талант Пугачевой — в хабальстве и нужных связях, которыми она умело обзаводилась. Сама назвала себя Примадонной, а приплаченные журналисты разнесли эту дурь по всей стране. Мало таланта и очень много пиара. Вот и вся легенда", — написала Яна Поплавская.

Поплавская считает, что Пугачева не испытывает никакой благодарности к стране и поклонникам, которые ее обожали на протяжении многих лет. По мысли Яны, Алла Борисовна спит и видит, как снова оказалась в России.

"Доживает свой век на чужбине и думу думает, как бы обратно в Россию пролезть. Сказка про старушку-звездушку и избушку на курьих ножках", — добавила Поплавская.

Алла Пугачева на Кипре. Фото: соцсети Аллы Пугачевой

Где сейчас Алла Пугачева

Алла Пугачева после отъезда из России поменяла уже две страны. Сначала она обосновалась в Израиле. А затем перебралась на Кипр.

Появлялась информация, что певица хочет вновь сменить страну и переехать в Болгарию. Но музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Пугачева, скорее всего, намерена обосноваться в Швейцарии.

Недавно о своей обиде на Аллу Пугачеву заявил Игорь Николаев. Давний друг знаменитости рассказал, что Алла Борисовна в своем интервью озвучила о нем недостоверную информацию. Что мешало Примадонне позвонить ему и узнать все из первых уст, Николаев искренне не понимает.

