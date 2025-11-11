Соседов рассказал, в какую страну намерена переехать Пугачева: это не Болгария

Музыкальный критик Сергей Соседов раскрыл планы Аллы Пугачевой. Примадонна намерена вновь поменять страну. По словам Соседова, Алла Борисовна отправится не в Болгарию, она присмотрела кое-что получше.

Где намерена поселиться Алла Пугачева?

По данным Сергея Соседова, Алла Пугачева хочет поселиться в Швейцарии. И даже уже присматривает в этой стране недвижимость. Швейцария — место тихое, живописное, с чистым воздухом и теплым климатом. То, что нужно для жизни в преклонном возрасте.

"Я слышал, что она планирует купить домик в Швейцарии. Так мне во всяком случае говорили", — рассказал Сергей Соседов MK.RU .

Критик уточнил, что не знает, кто пустил слух о переезде Пугачевой в Болгарию. Он считает, что это выглядит довольно странно. Менять Кипр на Болгарию. Смысл?

"Хотя это место для нее знаковое. Она там победила в 1975 году на конкурсе с песней "Арлекино", — напомнил Сергей Васильевич.

Где сейчас живет Пугачева

Алла Пугачева сейчас живет на Кипре. Там у ее семьи есть роскошное жилище. Аллу Борисовну часто видят на прогулках по Лимассолу. Журналистам не составляет труда встретить Примадонну на улице и задать ей парочку вопросов.

На днях Аллу Пугачеву показали в эфире НТВ. Корреспонденты телеканала сняли ее во время променада. Алла Борисовна сделала заявление, она наставляла молодежь на путь истинный.

Недавно стало известно, что Алла Пугачева приобрела особняк в Болгарии и хочет переехать в эту страну. Но не исключено, что у Примадонны появились планы получше.

А вы как считаете, Алле Пугачевой какая страна больше подойдет — Болгария или Швейцария? Ответьте в комментариях.