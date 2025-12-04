Сукачев раскрыл правду о своем отношении к Пугачевой: "Мне есть за что ей быть благодарным"

Известный рок-музыкант Гарик Сукачев сделал признание об Алле Пугачевой. Он поддержал покинувшую Россию Аллу Борисовну. Сукачев попытался найти оправдания громким заявлениям Примадонны.

Что сказал Сукачев о Пугачевой

Алла Пугачева дала большое интервью в сентябре. В разгаре уже декабрь, а реакции на высказывания Аллы Борисовны и не думают заканчиваться. На этот раз о заявлениях Пугачевой высказался культовый рокер Гарик Сукачев.

"Я смотрел интервью Аллы Борисовны. Она же все это говорила не как гражданин, наверное, не как патриот, а как женщина", — сказал Гарик Сукачев.

Сукачев добавил, что счастлив оттого, что знаком с Аллой Борисовной. Он дал понять, что считает большой несправедливостью отъезд Пугачевой из России и нынешнее отношение к певице на Родине.

"Это непростительно, это беда колоссальная наша, что такие люди оказываются за границей, а мы их клюем, орем на них", — добавил Гарик Сукачев.

Музыкант заявил, что его отношение к Алле Борисовне не поменялось. Он с уважением относится к певице. И помнит все, что она для него когда-то сделала.

"Имею полное право относиться к Алле Борисовне так, как я к ней отношусь, мне есть за что ей быть благодарным", — сделал акцент Сукачев.

Кто еще отреагировал на интервью Пугачевой

Запоздалую реакцию на слова Аллы Пугачевой не так давно выдал композитор и поэт-песенник Игорь Николаев. Он не понял сути претензий к нему Аллы Борисовны. Та рассказала в интервью, как Николаева пригласили на ТВ, поставив условие ничего не говорить о Пугачевой, и он согласился.

Игорь Николаев же заверил, что ничего подобного не было. А говорить он не стал про Пугачеву, Аллегрову и Королеву по той простой причине, что их не было в студии. Композитор высказал недоумение по поводу того, что Алла Борисовна не стала задавать прямой вопрос ему, а предпочла обидеться из-за домыслов неких людей.

