Николаев признался в обиде на Пугачеву из-за ее интервью: "Алла могла бы набрать мне"

Известный композитор и поэт-песенник Игорь Николаев дал понять, что его задели высказывания Аллы Пугачевой. Их многолетней дружбе пришел конец. Николаев недоумевает, почему Алла Борисовна выдала за правду информацию, которую ей передали третьи лица.

Что сказал Николаев про Пугачеву

В недавнем интервью Алла Пугачева заявила, что обижена на Игоря Николаева. Мол, его позвали на программу 'Сегодня вечером' и выдвинули условие не говорить про Пугачеву. Тот его выполнил.

"Он пришел на телевидение и ему сказали: 'Не вспоминать о Пугачевой и Королевой!'. И он сказал: 'Хорошо'. Вот если бы мне так сказали, не вспоминать об Игоре Николаеве, я бы не пошла", — поделилась Алла Борисовна.

Примадонна добавила, что после той истории она не хочет общаться с Николаевым. Она намекнула, что считает его не очень порядочным человеком.

Николаев же в свое оправдание заявил, что никто его на ТВ ни о чем не просил. Он сам принял решение говорить о тех, кто присутствовал на программе. На ней не было Наташи Королевой, Ирины Аллегровой, Аллы Пугачевой. О всех трех дамах, сыгравших важную роль в его жизни и карьере, Игорь Николаев в тот вечер не упоминал.

Что задело Николаева

Игорь Николаев, в свою очередь, тоже обиделся на Пугачеву за то скандальное интервью. Он заявил, что не понимает, почему Алла решила поверить третьим лицам. Хотя могла бы запросто узнать у него, как все было на самом деле.

"Алла могла бы набрать мне еще разок, она прекрасно знает мой номер. Спросить: 'Игорь, как так вообще? Что это вообще такое? Как было-то все'. Я бы рассказал, как было. Но если она решила мне не звонить, значит ее устроил тот вариант ответа, который она услышала. Я не знаю, где она вообще взяла эту информацию", — сказал Игорь Николаев.

Что связывает Пугачеву и Николаева?

Игоря Николаева и Аллу Пугачеву связывают десятилетия дружбы. Николаев написал для Аллы Борисовны несколько хитов. Он является крестным младшей дочери Пугачевой, Лизы Галкиной.

До отъезда Аллы Пугачевой из России Игорь Николаев и его жена Юлия Проскурякова были частыми гостями в ее замке в деревне Грязь. Две звездные семьи дружили и периодически проводили время вместе.

