Алла Пугачева вышла на прогулку по Лимассолу: "Вокруг никого и музыка ниоткуда"

Алла Пугачева в личном блоге поделилась новым видео. В кадре она предстала одна. Алла Борисовна сообщила, что отправилась на прогулку ранним утром.
Как выглядела Алла Пугачева
Для субботнего променада Алла Пугачева облачилась во все черное. На ее голове красовалась шляпка, на лице — солнцезащитные очки. Алла Борисовна нарядилась в черную блузу.
Примадонна явно пребывала в прекрасном настроении. Прогулка ее вдохновляла. Судя по всему, Алле Пугачевой нравится место, где она сейчас живет.
"Утренний променад. Кайф! Вокруг никого и музыка ниоткуда", — поделилась эмоциями в личном блоге Алла Пугачева.
Алла Пугачева на прогулке. Фото: соцсети Аллы Пугачевой
Почему Алла Пугачева гуляет одна?
Алла Борисовна гуляет по Лимассолу в гордом одиночестве. Муж Примадонны, иноагент Максим Галкин*, сейчас находится на гастролях. В личном блоге он делился кадрами, на которых предстал в некой южной стране.
Дети звездной пары, сын Гарри и дочка Лиза, не живут с родителями. Близнецы учатся в Англии и проводят время с родителями только во время каникул.
Дом в Болгарии: правда или нет?
Алла Пугачева перебралась на Кипр из Израиля после того, как в этой стране стало небезопасно. В последнее время появляется информация, что Примадонна может сменить место жительства. Якобы она и Максим Галкин* приобрели роскошную виллу в Болгарии.
Но над этой новостью посмеялся музыкальный критик Сергей Соседов. Он считает, что Болгария — не то место, где хотела бы жить Алла Борисовна. По данным Соседова, Пугачева планирует переехать в Швейцарию.
*Включен в реестр иностранных агентов.
