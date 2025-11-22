Алла Пугачева вышла на прогулку по Лимассолу: "Вокруг никого и музыка ниоткуда"

Почему Алла Пугачева гуляет одна?

Алла Борисовна гуляет по Лимассолу в гордом одиночестве. Муж Примадонны, иноагент Максим Галкин*, сейчас находится на гастролях. В личном блоге он делился кадрами, на которых предстал в некой южной стране.

Дети звездной пары, сын Гарри и дочка Лиза, не живут с родителями. Близнецы учатся в Англии и проводят время с родителями только во время каникул.

Дом в Болгарии: правда или нет?

Алла Пугачева перебралась на Кипр из Израиля после того, как в этой стране стало небезопасно. В последнее время появляется информация, что Примадонна может сменить место жительства. Якобы она и Максим Галкин* приобрели роскошную виллу в Болгарии.

Но над этой новостью посмеялся музыкальный критик Сергей Соседов. Он считает, что Болгария — не то место, где хотела бы жить Алла Борисовна. По данным Соседова, Пугачева планирует переехать в Швейцарию.

*Включен в реестр иностранных агентов.

А вам нравится, как сейчас выглядит Алла Пугачева? Ответьте в комментариях.