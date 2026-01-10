Виктор Сухоруков высказался об Алле Пугачевой: "Это не та певица"

Известный актер Виктор Сухоруков, известный своей прямотой и неординарностью, вновь привлек внимание общественности. Он сформулировал свое отношение к певице Алле Пугачевой. Почему Сухоруков изменил свое отношение к Примадонне?

Что сказал Сухоруков о Пугачевой

На фоне многочисленных обсуждений и противоречивых заявлений вокруг Аллы Пугачевой, слова Виктора Сухорукова звучат особенно весомо. Они отражают, возможно, настроения многих, кто когда-то был очарован ее талантом.

"Я эту певицу любил, Аллу Пугачеву", — признался Сухоруков в беседе с kp.ru.

В этих простых словах чувствуется искренность и ностальгия. Действительно, эпоха Аллы Пугачевой — это целая веха в истории советской и российской эстрады. Период, когда ее песни звучали 'из каждого утюга', а сама певица была олицетворением эпохи.

Однако, как отмечает Сухоруков, 'много шума вокруг нее, много разговоров'. Это говорит о том, что фигура Пугачевой всегда была неоднозначной, вызывающей полярные мнения.

Характеризуя недавнее интервью Пугачевой, актер использует довольно резкие, но, возможно, точные определения: 'домашнее, женское, меркантильное'. Эти слова намекают на то, что в интервью Пугачева предстала не как великая артистка, а скорее как обычный человек со своими бытовыми проблемами и жизненными интересами.

Кульминацией высказывания Сухорукова становится его взгляд на нынешнее состояние певицы.

"Сегодня это пожилая, больная женщина, чем-то неудовлетворенная. Сегодня Алла Пугачева — это не та певица", — подвел итог Виктор Сухоруков.

В этих словах нет ни злобы, ни желания унизить. Скорее, это констатация факта, горькое признание того, что время неумолимо, и даже для самых ярких звезд настает момент, когда прежний блеск угасает. Виктор Сухоруков, высказываясь об Алле Пугачевой, не осуждает, а, возможно, выражает сожаление о том, что образ, который когда-то был любим и боготворим, сегодня трансформировался, отражая жизненные перемены и неизбежные последствия старения.

Что говорил про Пугачеву Сукачев?

Интервью Аллы Пугачевой наделало много шума. Но вот Гарик Сукачев не поменял своего мнения о Примадонне после него. Музыкант не так давно заявил, что ему есть за что быть благодарным Алле Борисовне.

А друг Аллы Пугачевой Игорь Николаев признался, что обижен за некоторые высказывания о нем в интервью.

А вы как считаете, Виктор Сухоруков правильно поступает, делая такие заявления о Пугачевой? Ответьте в комментариях.