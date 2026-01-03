Александр Гордон жестко высказался об Алле Пугачевой: "Они думают: "Мы история этой страны", и тут на тебе, вообще никому не нужны"

Телеведущий Александр Гордон в интервью Антону Красовскому высказал мнение, что исчезновение программы "Вечерний Ургант" с Первого канала не является поводом для сожаления.

Александр Гордон об Иване Урганте: "Как будто Ургант когда-то определял, что такое Первый канал"

По его словам, шоу Ивана было лишь одной из многих передач канала и никогда не определяло его суть.

"Как будто Ургант когда-то определял, что такое Первый канал. Это была лишь одна из программ Первого канала", — отметил Александр Гарриевич.

Александр Гордон о Владимире Познере: "Мне кажется, что он просто устал"

Гордон не стал скрывать своего отношения и к другим коллегам по цеху, например, к Владимиру Познеру.

Знаменитый журналист признался, что не знает причин ухода Владимира Владимировича с Первого канала, но не скрывает желания занять аналогичную нишу.

"Почему нет Познера, я не знаю. Мне кажется, что он просто устал. Я очень мечтал занять его нишу. Раз в неделю посидел с кем-нибудь, с умным человеком или не очень, поговорил, да и все, и ты Познер. Мечтал, но не дают. Видите, я еще не дорос до Познера, что называется", - признался Александр Гордон.

Александр Гордон высказался об обидах Аллы Пугачевой и Андрея Макаревича*

Гордон также подчеркнул, что не осуждает коллег, покинувших Россию, включая Андрея Макаревича* и Аллу Пугачеву. Он попытался понять мотивы звездных эмигрантов.

По словам Александра Гордона, они чувствуют, что долгие годы прославляли страну, а теперь оказались невостребованными. И это обидно. Александр Гарриевич считает, что у Андрея Макаревича* реально справедливая душа, но он не смог справиться со своими обидами. Та же самая ситуация и с Примадонной.

"Они думают: мы на эту страну пахали столько лет, мы делали ей славу, она без нас жить не может, мы история этой страны, причем вписанная золотыми буквами, и тут на тебе, никому на вообще не нужны", — сказал телеведущий.

Почему сам Александр Гордон не отказывается от американского гражданства

При этом сам Гордон, имея американское гражданство, продолжает работать в России. Ранее в беседе с изданием Starhit он объяснил, что отказ от паспорта США сопряжен со сложной процедурой и значительными финансовыми затратами, включая так называемый "налог на выход".

А вот о своей программе "Мужское / Женское", которую он ведет в тандеме с Юлией Барановской, ведущий высказался прагматично: главным стимулом является зарплата.

Единственное его условие — истории должны иметь реальный выход и помощь героям, будь то материальная поддержка или привлечение внимания к проблеме. Гордон также удивился долголетию проекта, который выходит уже 12-й сезон.

