Дзюник — о новой песне Пугачевой: "Попытка сгладить негатив, который пошел после ее интервью"

Известный продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org дал свою оценку новой песне Аллы Пугачевой 'Давай просто жить'. Он заявил, что трек очень качественный. Но при этом слабоват для того, чтобы стать хитом.
Что сказал Дзюник о песне Пугачевой
Леонид Дзюник отметил, что ему по большому счету песня понравилась. Но это не заслуга Аллы Борисовны. Ведь композиция и клип на нее — это результат работы целой команды, команды талантливых людей.
"Наблюдая за Аллой Пугачевой с первых ее выступлений, я могу вам сказать, что ее всегда окружали и окружают гениальные люди. С ней всегда работают очень талантливые композиторы и поэты, звукорежиссеры и операторы. И если искусственный интеллект создан для того, чтобы из 76-летней бабки сделать 35-летнюю женщину в этом видео, то он очень нужен и пусть развивается.
Клип красивый, снят в Юрмале, Балтийское море, очаровательные сосны… Музыка очень классная, клубная. Она может занять свое место в клубных мероприятиях. Думаю, она ради этого и сделана", — оценил Леонид Дзюник новую работу Пугачевой.
Алла Пугачева в новом клипе. Фото: кадр видео
Зачем Пугачева записала новую песню
Леонид Дзюник оценил и мотивацию Аллы Борисовны. Конечно же, Примадонна не делает ничего просто так. Ради чего же была написана и записана новая песня Пугачевой в эмиграции?
"Почему выход с этой песней? Для Аллы очень важно, чтобы о ней говорили и помнили. После того злосчастного интервью, где она наврала очень много про других людей, эта песня — попытка как-то сгладить негатив, который пошел после ее интервью", — высказал свое мнение Леонид Дзюник.
Это не хит
Продюсер Леонид Дзюник оценил и качество новой песни Пугачевой. В сборник лучших композиций, исполненных певицей за ее долгую карьеру, песня 'Давай просто жить' вряд ли войдет. Но какому-то числу поклонников творчества Аллы Борисовны она, несомненно, зайдет.
"Я не могу сказать, что это хит. Но то, что это качественное музыкальное произведение, наверное, да. По сравнению с теми двумя песнями, которые Пугачева ранее представляла, в музыкальном плане это очень крутая песня. Однозначно", — сделал акцент Леонид Дзюник.
Леонид Дзюник. Фото: Global Look Press
О чем новая песня Пугачевой?
Алла Пугачева записала в эмиграции новый трек под названием 'Давай просто жить'. В нем она говорит о боли и призывает 'просто жить'.
"Вновь падения и взлеты, боль и успех, и билет в один конец лишь есть у всех. По судьбе летим неровно — то вниз, то вверх. Некуда спешить, некуда спешить — ой, давай просто жить", — поется в песне.
А вы согласны с мнением Леонида Дзюника? Ответьте в комментариях.
Читайте также: