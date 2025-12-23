Дзюник — о новой песне Пугачевой: "Попытка сгладить негатив, который пошел после ее интервью"

Известный продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org дал свою оценку новой песне Аллы Пугачевой 'Давай просто жить'. Он заявил, что трек очень качественный. Но при этом слабоват для того, чтобы стать хитом.

Что сказал Дзюник о песне Пугачевой

Леонид Дзюник отметил, что ему по большому счету песня понравилась. Но это не заслуга Аллы Борисовны. Ведь композиция и клип на нее — это результат работы целой команды, команды талантливых людей.