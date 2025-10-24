Валерий Леонтьев готовится дать концерт в Таиланде: "Как всегда, зажжет"

76-летний Валерий Леонтьев явно передумал уходить со сцены. Стало известно, что в самое ближайшее время он выступит в Париже, а зимой отправится в Таиланд. Не отдыхать.

Где и когда выступит Валерий Леонтьев

О планах 76-летнего Валерия Леонтьева рассказал известный музыкант Митя Фомин. Он объявил, что Валерий Яковлевич выступит на Рождество в Таиланде. Концерт пройдет на острове Пхукет и в нем примет участие и Митя Фомин.

"Будем петь по отдельности. Я вначале чуть-чуть подогрею, а Валерий Яковлевич, как всегда, зажжет", — рассказал Митя Фомин MK.RU .

Митя Фомин выразил свое восхищение Леонтьевым. Он назвал его одним из самых ярких артистов в стране. И заявил, что для него большая честь выступать с Валерием Леонтьевым на одной сцене.

Где сейчас живет Валерий Леонтьев

Валерий Леонтьев уже много лет живет в США. В Майями у певца и его супруги есть роскошный особняк. Несколько лет назад Леонтьев объявлял об уходе со сцены.

Но после паузы решил, что еще нужен поклонникам. В августе этого года Валерий Леонтьев выступал на фестивале 'Новая волна' в Казани. Туда он прибыл по приглашению своего друга, композитора и продюсера Игоря Крутого. Переговоры с Леонтьевым по поводу приезда в Казань шли целых полгода.

Появление Валерия Леонтьева в Казани вызвало неоднозначную реакцию. Кто-то заявил, что певец приехал 'срубить денег'. Кто-то восхищался его прекрасной формой и голосом.

А вы рады возвращению Валерия Леонтьева на сцену? Пошли бы на его концерт? Ответьте в комментариях.